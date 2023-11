Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe messo gli occhi addosso a Nico Williams, giovane esterno spagnolo dell'Atletico Madrid che potrebbe liberarsi in estate a parametro zero. Inoltre il club bianconero sarebbe alla ricerca di un difensore svincolato per giugno e osserverebbe i profili di Mario Hermoso dell'Atletico, Lloyd Kelly del Bournemouth e Djalo del Lille.

Idea Nico Williams, giovane esterno spagnolo che può liberarsi a zero dall'Atletico Madrid per giugno

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe sondando il mercato alla ricerca di calciatori prossimi ad andare in scadenza di contratto nel 2024 e fra questi spunterebbe il profilo di Nico Williams.

Esterno classe 2002, il giocatore attualmente si trova in forza nell'Atletico Madrid dove pur non essendo un titolarissimo è riuscito comunque a realizzare un gol e servire sette assist ai propri compagni. La sua abilità di supportare gli attaccanti, unita alla capacità di svariare sulla sinistra e sulla destra, fa di Williams un profilo particolarmente appetibile per la squadra bianconera. Il club bianconero inoltre avrebbe messo nel mirino l'attaccante nato a Pamplona anche per la sua situazione contrattuale con l'Atletico Madrid, club con il quale il ventunenne andrà in scadenza in estate.

Se le cose non dovessero cambiare tra le parti nei prossimi mesi dunque, Nico Williams potrebbe liberarsi a giugno come parametro zero, un'occasione più unica che rara che ovviamente non avrebbe attratto le attenzioni solo della Juventus.

Sul calciatore spagnolo infatti ci sarebbe anche lo sguardo del Real Madrid, competitor decisamente scomoda per i bianconeri. Ecco perché Giuntoli osserverebbe anche altri profili per il ruolo di esterno, come ad esempio Andrea Colpani del Monza che piacerebbe anche all'Inter di Simone Inzaghi.

Juve: anche in difesa i bianconeri cercano rinforzi: da Hermoso a Jelly fino a Djalo tutti i nomi osservati da Giuntoli

Cristiano Giuntoli cercherebbe rinforzi a parametro zero anche per il reparto arretrato e tra i nomi osservati ci sarebbe quello di Mario Hermoso, difensore centrale che - salvo novità - andrà in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid nell'estate del 2024.

In alternativa il ds dei bianconeri seguirebbe anche il nome di Lloyd Jelly, stopper inglese del Bournemouth che piacerebbe anche al Milan e all'Inter. Infine per la Juventus resterebbe sempre valida la candidatura di Djaló, difensore portoghese del Lille attualmente fermo ai box per la rottura del legamento crociato.