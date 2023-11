Nelle scorse ore il giornalista sportivo Furio Zara ha commentato su Calciomercato.com la partita tra Juventus ed Inter soffermandosi nel dettaglio sui fischi che i tifosi bianconeri hanno riservato all'ex Juan Cuadrado. Del colombiano, della sua prestazione dell'Allianz Stadium e delle sue condizioni fisiche ha parlato anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nella conferenza stampa post gara.

Zara: 'I fischi dei tifosi della Juventus nei confronti di Cuadrado non hanno senso, è stata la Juventus a mandarlo via'

Il giornalista Furio Zara nelle scorse ore ha scritto su calciomercato.com di Juventus-Inter e nello specifico dei fischi che i tifosi bianconeri hanno riservato al grande ex di turno, Juan Cuadrado: "I fischi che i tifosi della Juventus hanno riservato a Cuadrado.

Fischi fuori luogo, inopportuni, insulsi. Di quali colpe - secondo il popolo della Juventus - si è macchiato Cuadrado? Di andare forse a giocare con l’Inter? Ma è stata la Juventus a scaricarlo, o meglio, a ritenere che non avesse più nulla da dare alla causa bianconera. Cosa avrebbe dovuto fare?". Zara ha poi rintuzzato sull'argomento Cuadrado, evidenziando come sia stata la Juventus, nella scorsa estate, a non volergli rinnovare il contratto, mandando in scadenza un calciatore che si è semplicemente accasato in un altro club. Il giornalista ha concluso il suo editoriale, sottolineando come i tifosi della Juventus, che tanto hanno amato Cuadrado nei suoi anni in bianconero, avrebbero dovuto tributargli degli applausi anziché dei fischi.

Inter, Inzaghi su Cuadado: 'E' un giocatore che non scopriamo oggi e che abbiamo voluto fortemente'

Di Juan Cuadrado e della sua prestazione contro la Juventus ha parlato anche Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter che nella conferenza stampa post match ha detto del colombiano: "È un giocatore che non scopriamo certo adesso, lo abbiamo voluto fortemente.

Purtroppo sta combattendo con un problema al tendine che non aveva mai avuto. Sappiamo cosa ci può dare, gli faccio i complimenti perché si è messo a disposizione vista l’importanza della gara. Abbiamo delle difficoltà in quel ruolo e quindi speriamo che le terapie che sta facendo gli facciano passare il dolore che ha". Inzaghi, restando sul tema Cuadrado, ha rivelato di aver chiesto al colombiano un sacrificio per essere a disposizione contro la Juventus, trovando immediatamente il consenso del calciatore.

Il tecnico piacentino ha poi spiegato come l'Inter avesse delle defezioni sulla destra, con Dumfries non al meglio per dei problemi riscontrati in nazionale. Infine, Inzaghi si è detto incerto sulla presenza di Cuadrado dal primo minuto nella partita di Champions League contro il Benfica.