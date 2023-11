La dirigenza sportiva del Manchester City starebbe pensando ad un possibile rinforzo per la prossima stagione per la fase difensiva. Il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Federico Dimarco, esterno difensivo dell'Inter.

Per convincere i nerazzurri il club inglese starebbe pensando di presentare un'offerta di circa 55 milioni di euro più un ricco contratto per il difensore. Tuttavia, la società nerazzurra reputa il giocatore tra gli incedibili e dunque la possibile offerta economica del City potrebbe non essere considerata.

L'idea del Manchester City per la difesa: Federico Dimarco dall'Inter

Le ultime prestazioni in campionato e in Champions League del difensore nerazzurro hanno risvegliato l'interesse di diversi top club a livello internazionale, tra cui in prima linea sembrerebbe esserci il Manchester City. L'allenatore del City, infatti, avrebbe indicato Dimarco come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Sul tavolo delle trattative nella prossima estate il City potrebbe mettere circa 55-60 milioni di euro per il cartellino del difensore italiano, uniti ad una proposta di ingaggio di circa 6 milioni di euro netti a stagione, circa il doppio di quanto percepito ad oggi in nerazzurro.

Il City non sarebbe nuovo all'interesse per il giocatore, che sarebbe stato sondato anche nello scorso mercato estivo dopo l'incontro ravvicinato tra le due squadre in finale di Champions League.

Inter, Dimarco tra gli intoccabili

Nonostante l'ipotetica offerta economica del Manchester City, la dirigenza dell'Inter potrebbe rifiutare, considerando il difensore uno dei pilastri fondamentali del presente e del futuro della squadra nerazzurra.

Inoltre Dimarco è cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri e ha sempre tifato Inter, con un passato persino in Curva Nord, tra i tifosi più caldi della squadra fin da quando era piccolino.

Questi indizi porterebbero probabilmente lo stesso Dimarco a rifiutare una proposta di trasferimento all'estero.

La centralità nel progetto di Simone Inzaghi del giocatore non è in discussione: nelle ultime stagioni Federico Dimarco si è attestato come uno dei giocatori più utilizzati nella rosa nerazzurra, con un miglioramento sensibile sia in zona assist che in zona gol: in questa stagione il difensore ha già segnato due reti, entrambe decisive per le vittorie ad Empoli e in casa contro il Frosinone.