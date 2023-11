Le condizioni fisiche di Fabio Miretti e Manuel Locatelli tengono la Juventus con il fiato sospeso in vista della gara contro l’Inter. Entrambi hanno lasciato anzitempo i ritiri della nazionale maggiore dell’Italia e dell’Under 21 per alcuni problemi. In particolare Locatelli è alle prese con un piccola frattura leggermente scomposta della X costola, mentre Miretti ha fastidi alla schiena: entrambi hanno accusato questi problemi nell'ultima partita contro il Cagliari.

Per sopperire a queste eventuali assenze non è escluso che possa essere impiegato dal primo minuto Kenan Yildiz.

Fino ad ora il turco classe 2005 ha giocato solo spezzoni di partita e vederlo titolare contro l’Inter sarebbe una mossa a sorpresa. Ma d'altronde mister Allegri in più occasioni ha saputo tirare fuori il meglio dalle emergenze con grandi sorprese di formazione, giornalisticamente ribattezzate con il neologismo di “allegrate” e l'eventuale impiego del turco potrebbe rientrare in questa casistica.

Tante ipotesi al vaglio

Massimiliano Allegri sta già studiando alcune mosse di formazione in vista della gara contro l’Inter, soprattutto se l’emergenza a centrocampo sarà totale. Per la gara del 26 novembre la Juventus potrebbe infatti avere a disposizione solo Adrien Rabiot, Weston McKennie e Hans Nicolussi Caviglia.

Qualora i centrocampisti abili e arruolabili fossero effettivamente solo questi tre, fra le soluzioni ci sarebbe quella di un cambio di modulo oppure l’inserimento in mediana di uno fra Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz. Il primo ha occupato questa posizione già contro la Fiorentina, mentre il classe 2005 ha recentemente giocato come mezzala in nazionale.

In ogni caso un quadro più completo della situazione lo si avrà solo quando tutti i nazionali torneranno a Torino.

Locatelli, il precedente di Immobile fa ben sperare

Nei giorni scorsi Manuel Locatelli ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per tornare a Torino a causa di una piccola frattura alla X costola. Il numero 5 juventino si sta già sottoponendo alle terapie e sente ancora dolore.

Locatelli si è fatto male dopo appena 6 minuti dall’inizio di Juventus-Cagliari ma era rimasto in campo tutta la partita sopportando il dolore. Adesso resta da capire come evolverà la situazione, in ogni caso c’è un precedente importante che può far ben sperare il centrocampista bianconero. La scorsa primavera infatti Ciro Immobile ha avuto un brutto incidente in macchina, riportando una frattura composta dell’XI costola. L’attaccante della Lazio, dopo soli sei giorni dalla collisione tra la sua auto e un tram, era tornato in campo per la gara contro il Torino. L'auspicio dello staff bianconero è che a Locatelli possa accadere qualcosa del genere.