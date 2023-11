La Juventus è attesa da settimane impegnative in previsione del mercato di gennaio. La società bianconera difficilmente farà investimenti pesanti nella prossima sessione di Calciomercato, a meno che vengano ceduti dei giocatori importanti. Uno di questi finiti al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni è Samuel Iling-Junior, la cui partenza potrebbe agevolare l'arrivo di Rodrigo De Paul .

Sul centrocampista inglese ci sarebbe l'interesse del Tottenham, che deve rinforzare la fascia sinistra dopo l'infortunio subito da Ivan Perisic. Considerando i tanti impegni della società inglese, un giocatore come Iling-Junior potrebbe ritornare utile.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e la sua valutazione è di circa 25 milioni di euro.

Iling-Junior potrebbe lasciare la Juventus agevolando l'arrivo di De Paul

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare la cessione di Samuel Iling-Junior. Il centrocampista inglese piace al Tottenham e in caso di offerta vicina ai 25 milioni di euro, la società bianconera la valuterebbe. Partenza che diventerebbe fondamentale anche per rinforzare la rosa bianconera che ha l'esigenza di migliorare soprattutto il centrocampo. Potrebbero arrivare infatti uno o due giocatori per il settore e uno dei nomi preferiti dalla società bianconera rimane quello di Rodrigo De Paul, centrocampista che può adattarsi davanti alla difesa ma anche come mezzala del 3-5-2, come aveva dimostrato nell'Udinese prima del trasferimento all'Atletico Madrid.

Nella società spagnola gioca in un centrocampo a due, anche se attualmente non è considerato un titolare dal tecnico Diego Pablo Simeone. Per questo lascerebbe volentieri la società spagnola per trasferirsi nel campionato italiano nel quale ha dimostrato di essere un giocatore decisivo. Molto dipenderà dalle richieste dell'Atletico Madrid, ma non è da scartare la possibilità che la trattativa si definisca sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifre di 30 milioni di euro al raggiungimento della qualificazione alla Champions League .

L'altro centrocampista che potrebbe arrivare è Kalvin Phillips del Manchester City, per il quale si parla di prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire anche un'altra cessione oltre a quella di Samuel Iling-Junior.

Parliamo di Dusan Vlahovic, e a confermare tale possibilità il giornalista sportivo Luca Momblano ha lanciato l'indiscrezione di mercato in merito ad un interesse concreto dell'Atletico Madrid per il giocatore.