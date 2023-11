In una recente intervista al podcast 19F Moise Kean ha condiviso un episodio divertente riguardante il suo ex compagno di squadra Mario Mandzukic, con il quale ha condiviso alcune stagioni in bianconero.

Kean ha sottolineato le similitudini nel carattere tra Mandzukic e Zlatan Ibrahimović rivelando che, a differenza dello svedese che si esprime apertamente, il giocatore croato ha un approccio più silenzioso ma altrettanto impattante.

Il giocatore della Juventus Kean ha parlato del suo ex compagno Mandzukic

"Se ti parlo del mondo dello sport, posso dirti di Mandžukić che ha giocato con me e più o meno ha lo stesso carattere di Zlatan Ibrahimović.

Lui non parla tanto, Zlatan invece magari si esprime. Con me parlava, però, era più per insultarmi", ha raccontato Kean nel corso dell'intervista.

L'episodio in questione risale a quando Kean aveva appena 15 anni ed era stato chiamato ad allenarsi con la prima squadra della Juventus. Mandzukic, notando la giovane età di Kean, gli aveva rivolto alcune battute scherzose e provocatorie sul fatto che a 15 anni era già ad allenarsi in prima squadra. Una delle dichiarazioni più interessanti della punta bianconera su Mandzukic è stata: "Mandzukic parlava poco. con me lo faceva solo per insultarmi".

La giovialità di Kean emerge ulteriormente quando, dopo l'incontro con Mandzukic, ha scherzosamente chiamato un amico per condividere la situazione: "Poi ho chiamato un mio amico e gli ho detto: qua la situazione è grave", ha concluso Kean.

Le competizioni vinte alla Juventus di Mandzukic

Mario Madzukic ha giocato quattro stagioni nella Juventus, dal 2015 al 2019, contribuendo alle vittorie con 118 match disputati e 31 gol segnati. Alla Juventus ha vinto quattro campionati italiani, tre Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane, sfiorando anche la vittoria della Champions League nel 2017 nella finale persa con il Real Madrid.

La massima competizione europea però è riuscito a vincerla con il Bayern Monaco nel 2013, oltre alla Supercoppa europea e al Mondiale per Club.

Le vittorie di Kean

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus Moise Kean ha giocato nella prima squadra bianconera nel 2016-2017, nel 2018-2019 fino alla cessione all'Everton nel calciomercato estivo del 2019.

La Juventus ha deciso di riportarlo a Torino nel 2021 in prestito con obbligo di riscatto a determinati obiettivi raggiunti. Con la società bianconera ha vinto due campionati italiani, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana. Quando il suo cartellino era dell'Everton ha giocato una stagione in prestito al Paris Saint Germain, nella stagione 2020-2021, vincendo una Supercoppa francese ed una Coppa di Francia ora sarebbe cercato dall'Atalanta di Gasperini.