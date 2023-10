Ancora nessun gol in campionato ma le sue prestazioni non sono passate inosservate agli osservatori della Serie A: lui è Moise Kean della Juventus, che secondo alcune voci di Calciomercato sarebbe finito nell'alveo dei ragionamenti della dirigenza dell'Atalanta che starebbe pensando di inserire l'attaccante nazionale italiano in un reparto attualmente composto da Scamacca, Muriel e Lookman.

Moise Kean piace all'Atalanta a gennaio

Scamacca ha segnato solo due gol in Serie A e ha già avuto un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane, Traorè è fermo ai box da mesi e bisognerà attendere il 2024 per rivederlo in azione, dopo un ottimo inizio De Ketelaere si è smarrito mentre Muriel e Lookman, nonostante i gol e una prima parte di stagione positiva, soffrono di sbalzi di continuità: queste le ragioni che starebbero consigliando alla Dea di puntare su un ulteriore punto di riferimento in attacco.

Moise Kean sa fare reparto da solo, è in grado di allungare le squadre avversarie e di dare profondità alla propria, non un grandissimo goleador ma sicuramente un prospetto interessante che potrebbe fare comodo a Gian Piero Gasperini: Massimiliano Allegri lo stima però moltissimo, l'offerta dell'Atalanta dovrà dunque essere convincente per strapparlo alla corte dei bianconeri già nel mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus tra la suggestione Douglas Costa e l'opportunità Samardzic

Nel caso Kean dovesse partire, la cosa potrebbe implicare un cambio di progetto tattico per la Juventus, che al suo posto potrebbe inserire un calciatore dalle caratteristiche differenti, magari un esterno che consenta da una parte di rafforzare l'attacco con la possibilità di schierare un tridente e dall'altro di inserire un centrocampista in meno, comparto nel quale i bianconeri sono molto poveri numericamente anche a causa della perdita di Fagioli e Pogba per le note vicende extracampo.

La suggestione degli ultimi giorni conduce al nome di Douglas Costa, svincolato e già bianconero dal 2017 al 2020, che non solo si è offerto al club ma ha anche rivelato come il proprio agente sarebbe in contatto con la dirigenza attiva alla Continassa.

Per la mediana invece, ma anche per l'attacco, in pole c'è sempre il profilo di Lazar Samardzic, che Allegri potrebbe schierare sia da mezzala che come trequartista alle spalle di un'unica punta. Giuntoli avrebbe già offerto 5 milioni per il prestito più 18 di riscatto per gennaio e attenderebbe solo la risposta dell'Udinese.