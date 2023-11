In una recente intervista a Radio Serie A con Rds l'ex allenatore Marcello Lippi ha offerto interessanti riflessioni sul campionato italiano attuale, la sua carriera da allenatore e i ricordi più emozionanti della sua lunga esperienza nel calcio.

Ha sottolineato come la sua vittoria più bella sia stata il mondiale 2006 con la nazionale italiana ricordando con piacere anche i successi con la Juventus.

Marcello Lippi sulla lotta nel campionato italiano

Lippi ha iniziato parlando dell'attuale stagione di Serie A, sottolineando che ci sono un paio di squadre che sembrano superiori alle altre: l'Inter e la Juventus.

Tuttavia, non ha escluso il Milan e il Napoli, definendole quattro squadre che si contenderanno il titolo fino alla fine. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha sottolineato che la Juventus, non avendo impegni infrasettimanali nelle coppe, ha un vantaggio in termini di concentrazione sul campionato, ma ha anche elogiato il Milan per la sua concretezza e la mancanza di distrazioni da altri tornei. Sull'argomento giovani talenti, Lippi ha menzionato Soulé come uno dei giovani interessanti del campionato attuale, evidenziando la presenza di una generazione emergente di giocatori che potrebbe lasciare il segno nel calcio italiano.

La vittoria del mondiale 2006 con la nazionale italiana

"Il Mondiale è la cosa più bella che mi sia capitata in carriera". Queste le dichiarazioni di Marcello Lippi a Radio Serie A con Rds. Ha poi aggiunto: 'Di cose belle me ne sono capitate veramente tante con la Juventus: le finali di Champions, quella vinta e i cinque Scudetti.

Ma vincere un campionato del mondo con la propria Nazionale è senza dubbio la cosa più bella che possa capitare'.

La Juventus con la gestione Marcello Lippi ha perso tre finali, nel 1996-1997 contro il Borussia Dortmund per 3 a 1, successivamente contro il Real Madrid nel 1997-1998 per 1 a 0 ed infine quella contro il Milan nel 2002-2003, persa ai rigori.

Altre finali perse sono state qualche stagione dopo con la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Nel 2014-2015 alla prima stagione nella società bianconera la squadra bianconera perse contro il Barcellona, successivamente nella stagione 2016-2017 contro il Real Madrid.

La lotta per il campionato

Marcello Lippi ha parlato della lotta per il campionato italiano in questa stagione sottolineando come la sfida fra Inter e Juventus potrebbe proseguire per tutta l'annata calcistica, aggiungendo però nella lotta anche il Napoli e il Milan attualmente più distanti dai primi due posti. Intanto il 26 novembre è attesa la sfida fra Juventus e Inter, match che ci dirà molto sulla crescita dei bianconeri contro la squadra milanese.