L'Inter inizia a pensare già al mercato estivo, nel quale potrebbe dover valutare l'acquisto di un nuovo terzino destro visti i ripetuti infortuni occorsi a Juan Cuadrado che potrebbe salutare Milano al termine della stagione. Il ds Marotta valuterebbe la candidatura di Buchanan come sostituto del colombiano.

Cuadrado può salutare: i nerazzurri tornano su Buchanan

Il 34enne esterno colombiano Cuadrado in questa stagione sta trovando poco spazio, visti gli infortuni che non gli hanno permesso di non essere a disposizione in gran parte di queste prime partite.

L'ultimo rimediato al tallone non gli ha permesso di essere presente nelle ultime 10 partite di campionato, saltando anche le ultime due sfide in Champions League. Per questo in casa Inter si sta valutando un possibile addio dell'ex Juventus e Fiorentina che potrebbe non rinnovare il proprio contratto di un anno con la compagina nerazzurra.

In caso di addio da parte di Cuadrado, il direttore sportivo Giuseppe Marotta può ritornare fortemente su Tajon Buchanan, esterno canadese in forza al Bruges che era stato già accostato all'Inter prima della riconferma di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro può provare a imbastire una trattativa con il club belga a giugno. Il Bruges chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per cedere il classe '99, mentre l'Inter spera in uno sconto arrivando a pagarne al massimo 10.

Intanto i nerazzurri lavorano anche per il rinnovo di Dumfries che potrebbe così continuare la sua esperienza con la maglia dell'Inter. Il club vorrebbe blindare l'esterno olandese, così da evitare offerte importanti dai club di Premier League, in particolare Chelsea e Manchester United.

Inter, le idee per la mediana: da Colpani a Thiago Alcantara

L'Inter pensa anche a un colpo importante anche per rinforzare la mediana, in attesa di scoprire il futuro di Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu già nel mirino di diversi top club europei.

Intanto, il club nerazzurro continua il pressing su Andrea Colpani, talento del Monza che grazie alle prestazioni con la squadra guidata da Palladino ha conquistato anche mister Spalletti e la prima convocazione in Nazionale.

Il fantasista dei brianzoli viene valutato attorno ai 20-25 milioni di euro, con l'Inter che starebbe provando a imbastire una trattativa con il Monza per anticipare la concorrenza di Milan e Juventus.

La sfida Juventus-Inter potrebbe riguardare anche Thiago Alcantara che in estate può lasciare il Liverpool a parametro zero. Snodo cruciale per un'eventuale trattativa è però legato all'ingaggio che attualmente pare un po' alto per le compagini italiane.