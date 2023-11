Uno dei giocatori che piace alla Juventus è Eric Dier, centrale difensivo del Tottenham che può giocare in tutti i ruoli difensivi. Il giocatore ha giocato appena 2 match nel campionato inglese e sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza professionale per la stagione 2024-2025.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valuterebbe l'ingaggio del centrale difensivo del Tottenham Eric Dier per la prossima stagione. Dier, noto per la sua versatilità, ha iniziato la sua carriera calcistica come centrocampista, ma negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione nel settore difensivo.

Con il contratto in scadenza alla fine della stagione, il giocatore potrebbe essere alla ricerca di nuove esperienze professionali, e la Juventus sembra essere interessata alle sue qualità.

Il giocatore Dier piace anche alla Roma

L'attuale tecnico della Roma, José Mourinho, ha lavorato con Dier in passato, e anche la squadra capitolina sembra interessata a portare il difensore in Italia. La sua abilità di giocare sia in difesa che a centrocampo lo rende un potenziale rinforzo ideale per la Juventus, soprattutto considerando le preferenze tattiche di Allegri. C'è da dire che al momento non è certo la permanenza del portoghese sulla panchina della Roma ma neanche quella del tecnico livornese nella società bianconera.

La Juventus valuta altri giocatori del campionato inglese, sia per gennaio che per il Calciomercato estivo. Sempre per la prossima stagione la società bianconera sembra essere alla ricerca di un sostituto per Alex Sandro, si valuta Lloyd Kelly, terzino sinistro e centrale difensivo del Bournemouth. Il giovane inglese ha attirato l'attenzione di numerose società europee grazie alle sue prestazioni notevoli sia con il Bournemouth che con l'Under-21 inglese.

La versatilità di Kelly, in grado di giocare sia come centrale che come terzino sinistro, lo rende un candidato allettante per la Juventus, ma anche per il Milan, che sembra essere interessato a consolidare la propria difesa con giocatori provenienti dalla Premier League.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora per il mercato di gennaio.

Le principali esigenze riguardano il centrocampo, piacciono Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Si valuta anche il campionato francese, il preferito sarebbe Khephren Thuram del Nizza ma potrebbe definirsi un'offerta per Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.