Per rinforzare il centrocampo la Juventus continua a essere interessata al giovane talento classe 2004 Habib Diarra dello Strasburgo. In particolare Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, avrebbe identificato in lui il centrocampista ideale da inserire in squadra.

Diarra piace a Giuntoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Habib Diarra: sarebbe il francese classe 2004 il preferito per il centrocampo del Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli, il quale in questi mesi avrebbe consolidato i rapporti con gli agenti sportivi del centrocampista francese.

Nel recente mercato estivo, la Juventus aveva già lavorato sul possibile trasferimento di Diarra, ma alla fine il calciatore aveva deciso di rimanere nello Strasburgo. La sua valutazione di mercato è stimata intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che riflette il grande potenziale del giovane.

Habib Diarra, classe 2004, si sta facendo notare in Ligue 1, dove nella scorsa stagione è emerso come uno dei giovani più promettenti, mettendo a referto tre gol e altrettanti assist. Cresciuto nelle giovanili dello Strasburgo, Diarra ha un contratto con il club fino al 2027.

Le caratteristiche tecniche di Habib Diarra

Habib Diarra è il prototipo del "centrocampista moderno": alto 179 centimetri, è dotato di forza fisica, di abilità negli inserimenti, di una buona conclusione dalla distanza, di progressione in velocità, inoltre ha una buona capacità nel controllo di palla e nel dribbling.

A livello di nazionali per ora ha giocato nella selezione della Francia under 15 e poi nella under 18.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri centrocampisti per il mercato di gennaio. Piacciono Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Pare più difficile invece la pista Khephren Thuram del Nizza, che essendo in lotta per le prime posizioni del campionato francese difficilmente lascerà partire il centrocampista a metà stagione.

Sul piano delle cessioni, se dovesse arrivare un'offerta importante per Dusan Vlahovic la Juve potrebbe valutarla e decidere di sostituirlo con Alvaro Morata, il quale nell'Atletico Madrid in questo inizio di stagione ha già segnato 12 gol