Il Fenerbahçe starebbe cercando di acquistare il giocatore durante la sessione invernale di Calciomercato, ma anche Galatasaray e Besiktas sono interessati. Tuttavia, sembra che tutti i tentativi saranno vani, poiché la volontà della Juventus e di Massimiliano Allegri sarebbe evidente: Kenan Yildiz non lascerà la squadra, soprattutto a stagione in corso.

Il giocatore Yildiz è seguito da diverse società turche

Il Fenerbahçe, il Galatasaray e il Besiktas sono stati indicati come società interessate a Kenan Yildiz. Tuttavia, la Juventus sembra decisa a trattenere il giovane talento e non dovrebbe lasciarlo partire neanche in prestito.

Già da gennaio il giovane potrebbe avere maggiori possibilità di giocare considerando che la società bianconera sarà impegnata anche in Coppa Italia. Il gol realizzato con la nazionale della Turchia contro la Germania ha alimentato indiscrezioni di mercato sul giovane della Juventus, che è considerato non solo un profilo ideale dal punto di vista tecnico dalla società bianconera per il presente e per il futuro ma anche da quello del marketing. Tanti giovani si stanno mettendo in evidenza nella società bianconera, gran parte dei quali sono già in prima squadra. Basti pensare a Fabio Miretti ma anche ad Hans Nicolussi Caviglia, che ha giocato da titolare nel match contro l'Inter.

Alcuni dei giovani cresciuti nella società bianconera si sono trasferiti in prestito, tre su tutti Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge, attualmente al Frosinone.

Potrebbe lasciare la società bianconera a titolo definitivo invece Samuel Iling-Junior, che piace al Tottenham. Dalla sua cessione la società bianconera potrebbe guadagnare 20 milioni di euro.

L'arrivo di Kenan Yildiz nel calciomercato estivo del 2022

Pochi mesi fa The Guardian lo aveva riconosciuto come uno dei migliori talenti del 2005 a livello mondiale, e oggi Kenan Yildiz è già una realtà promettente nel calcio giovanile della Juventus.

Il giovane talento, originario della Germania ma legato alle sue radici turche, è stato un colpo azzeccato per la squadra bianconera. Oramai parte integrante della nazionale della Turchia (ha segnato il suo primo gol di recente proprio contro la Germania), è destinato a diventare un riferimento anche della Juventus. Una fiducia sottolineata di recente anche da Massimiliano Allegri, che nel post Atalanta-Juventus sottolineò come di quattro palloni giocati non aveva sbagliato neanche uno. Segnali evidenti di una sua crescita importante, con la società bianconera che è pronta gradualmente a dargli fiducia. Per questo sarebbe da scartare una sua cessione nel calciomercato invernale.