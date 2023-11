La Juventus nel mercato di gennaio vorrebbe regalarsi due rinforzi: uno a centrocampo e l'altro nel settore avanzato. I nomi accostati alla società bianconera negli ultimi giorni sono quelli di Fabian Ruiz del Paris Saint Germain, Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Domenico Berardi del Sassuolo. L'idea sarebbe quella di arrivare a uno fra lo spagnolo e l'argentino in prestito con diritto di riscatto, mentre l'attaccante del Sassuolo potrebbe approdare nella società bianconera a titolo definitivo con pagamento spalmato in diverse stagioni.

La Juventus valuterebbe l'arrivo a gennaio di uno fra Fabian Ruiz e Rodrigo De Paul

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una mezzala d'inserimento per rinforzare il centrocampo. La società bianconera vorrebbe in particolare un giocatore in prestito, in tal senso circolano i nomi di Fabian Ruiz del Paris Saint Germain e Rodrigo De Paul. Entrambi i giocatori conoscono già bene il campionato italiano e quindi non avrebbero problemi di adattamento.

Fabian Ruiz fu portato al Napoli proprio da Cristiano Giuntoli quando era direttore sportivo della società campana, si è trasferito nel Calciomercato estivo del 2022 al Psg per 30 milioni di euro. Attualmente non è considerato un titolare da Luis Enrique e in previsione dell'Europeo con la Spagna sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale come titolare.

Peraltro alla Juventus avrebbe diverse possibilità di giocare anche perché nella rosa bianconera non ci sono mezzali con quelle caratteristiche.

Anche Rodrigo De Paul è sostanzialmente considerato una riserva da mister Simeone nell'Atletico Madrid e gradirebbe avere la possibilità di giocare con più continuità.

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di Berardi

La Juventus può valutare l'arrivo anche di un giocatore per il settore avanzato. Piace Domenico Berardi del Sassuolo, in 11 match disputati fino ad adesso ha già segnato 7 gol fornendo 2 assist, risultando decisivo anche nella recente vittoria degli emiliani contro l'Empoli con una doppietta nell'ultimo match di campionato.

La società bianconera proverebbe ad acquistarlo a titolo definitivo con un pagamento in diverse stagioni: una modalità di pagamento simile a quella che ha portato all'arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo nel calciomercato estivo 2021 e che la Juventus che ha saldato l'investimento in due anni.

L'eventuale arrivo di Berardi sarebbe comunque legato a una cessione nel settore avanzato. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è Dusan Vlahovic, che piace all'Atletico Madrid e ha una valutazione di mercato di circa 75 milioni di euro.