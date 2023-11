Archiviata la pausa per le nazionali, nel weekend tornerà la Serie A con il big match Juventus vs Inter in programma domenica 26 novembre in posticipo.

I nerazzurri comandano la classifica e precedono i bianconeri di 2 lunghezze, un successo sposterebbe dunque gli equilibri: l'Inter potrebbe infatti esibirsi in una mini fuga, i bianconeri invece potrebbero balzare in testa in solitaria. Ad accomunare i due tecnici in questi giorni di avvicinamento all'incontro sono però i tanti problemi fisici, in tutto infatti 10 calciatori rischiano di dare forfait.

Allegri medita un cambio di modulo

Massimiliano Allegri vorrebbe confermare il classico 3-5-2 con Szczesny a protezione dei pali della propria porta: Gatti, Bremer e Rugani comporranno di certo il trio difensivo ma è dal centrocampo in su che iniziano i problemi.

Manuel Locatelli è infatti in dubbio per una frattura alle costole e nelle ultime ore anche Weston McKennie ha palesato dei problemi fisici che l'hanno condotto ad abbandonare il ritiro USA per rientrare prima a Torino. Due le ipotesi: o il mantenimento del 3-5-2 con Kostic e Cambiaso esterni di fascia, McKennie, Rabiot e Nicolussi Caviglia in mezzo e Chiesa e Vlahovic davanti oppure il passaggio ad un tridente con mediana a 4 e un 3-4-3 di partenza.

In questo caso a centrocampo agirebbero McKennie (sempre che non dia forfait, in quel caso potrebbe toccare a Cambiaso agire da regista con Weah impiegato al suo posto a destra) e Rabiot da interni, Kostic e Cambiaso esterni e Kean nel tridente con Chiesa, che a quel punto traslocherebbe a destra, e Vlahovic.

Anche per Inzaghi molti dubbi di formazione

Simone Inzaghi impiegherà certamente il solito 3-5-2, con Sommer nel ruolo di estremo difensore titolare. Difesa obbligata dalle assenze di Bastoni e Pavard, con Darmian, De Vrij e Acerbi spostato a sinistra. Fasce composte da Dumfries a destra e Di Marco a sinistra, in mezzo Barella e Mikhitaryan certi di un posto ma con il dubbio Calhanoglu, rientrato prima dal ritiro della Turchia per un'infezione polmonare.

Se non dovesse recuperare spazio ad Asllani dal primo minuto. Davanti Martinez e Thuram.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Mckennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani), Mikhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.