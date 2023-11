Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus potrebbe sfidare in estate il Milan per Ricardo Horta, esterno offensivo che lo Sporting Club Braga valuterebbe 20 milioni di euro. Inoltre il club bianconero seguirebbe con l'Inter il profilo di Khephren Thuram, mediano francese che il Nizza lascerebbe partire per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Juve e Milan seguono Ricardo Horta, esterno offensivo attualmente in forza al Braga

La Juventus e il Milan potrebbero sfidarsi in sede di calciomercato nella prossima estate per il nome di Ricardo Horta.

Classe '94 e di piede destro, Horta attualmente si trova nello Sporting Club Braga, formazione di prima divisione portoghese con la quale ha già collezionato 6 reti e 9 assist in 19 gare disputate in tutte le competizioni. Numeri importanti per un calciatore che fa della duttilità offensiva la sua vera forza: Horta nasce infatti come esterno di sinistra, ma ha saputo in carriera adattarsi anche sulla corsia opposta e come seconda punta alle spalle del centravanti titolare.

Una poliedricità tattica che farebbe particolarmente gola a Juve e Milan, le quali avrebbero intenzione di intavolare una trattativa con lo Sporting per portare il ventinovenne per la prima volta Italia. La società lusitana, forte del contratto rinnovato con Horta lo scorso aprile fino al prossimo 2028, valuterebbe il proprio calciatore 20 milioni di euro, una cifra tutto sommato abbordabile per Juventus e Milan, se riuscissero a qualificarsi per la prossima Champions League.

In ogni caso le due squadre seguirebbero anche altri profili per l'attacco, con i bianconeri sempre attenti al profilo di Domenico Berardi del Sassuolo e con i rossoneri invece vigili sul giovane talento del Partizan Belgrado Matja Popovic.

Inter e Juve pronte a sfidarsi in estate per Khephren Thuram, centrocampista che il Nizza valuta 40 milioni di euro

La Juventus in estate può sfidare sul mercato anche l'altra squadra di Milano, l'Inter, per un nome che da mesi viene accostato ai bianconeri, quello di Khephren Thuram. Il giovane centrocampista del Nizza piacerebbe alle due formazioni italiane sia per la giovane età sia per le sue doti tecniche e fisiche che lo renderebbero un mediano completo.

La società transalpina, conscia di avere tra le mani un gioiello solo da sgrezzare, avrebbe già divulgato la valutazione economica del calciatore, 40 milioni di euro. Una somma importante che potrebbe però scendere in estate, quando Khephren Thuram sarà a un solo anno dalla scadenza del suo contratto con il Nizza.