La sessione invernale si avvicina ed è tempo di grandi manovre per le big del calcio italiano. Partendo dalla capolista Inter, i dirigenti starebbero pensando di chiudere per l'arrivo di Tiago Djalo del Lille. Il centrale di difesa ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e sarebbe l'obiettivo primario di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio da sempre molto attenti al mercato dei parametro zero.

La più diretta inseguitrice, la Juventus, è invece alla ricerca di centrocampisti, con il profilo di Kalvin Philips del Manchester City che sembra davvero ad un passo dal vestire il bianconero già nella sessione di gennaio.

Il Milan infine vorrebbe ingaggiare un attaccante e sarebbe sempre più interessato a Jonathan David del Lille il cui costo però è molto elevato.

Inter, Djalo è più di un'idea

Andrebbe a rinforzare il pacchetto difensivo e sarebbe acquisibile a costo zero, senza necessità di pagarne il cartellino: lui è Tiago Djalo, ha 23 anni e ormai da tempo svolge con disinvoltura il ruolo di centrale di difesa nel Lille. Alto 1.90, possente ma all'occorrenza rapido, Djalo sarebbe perfetto sia per far rifiatare i vari De Vrij, Acerbi e Pavard sia per rimpiazzare eventuali calciatori al passo d'addio, con in particolare i primi due ormai abbastanza avanti con l'età. Marotta dovrà mostrarsi abile come di consueto per anticipare la concorrenza, il colpo è già in canna.

Juventus: qualità e quantità per il centrocampo di Allegri

La Juventus sarebbe molto vicina a chiudere per Kalvin Philips del City. Il calciatore non gioca con continuità alla corte di Guardiola e potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto già a gennaio. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro, un prezzo che potrebbe essere limato sia dalla formula d'acquisto (prestito + diritto di riscatto) sia dal fatto che il mediano non entra praticamente mai nelle rotazioni di Guardiola.

Allegri ha perso come risaputo Pogba e Fagioli ma cosa ancor importante non ha in rosa un calciatore in grado di agire davanti alla difesa oltre a Manuel Locatelli, da qui la necessità di acquisire un calciatore con le caratteristiche di Philips che ricopre quella posizione di campo anche nell'Inghilterra di Southgate. La settimana scorsa Cristiano Giuntoli sarebbe stato addirittura in Inghilterra laddove avrebbe incassato il si del calciatore e della società inglese.

David per ringiovanire l'attacco di Pioli

Il nome nome invece per l'attacco del Milan sarebbe quello di David del Lille che su di lui ha però i fari puntati della Liga e della Premier League. La strategia del club rossonero sarebbe quella di accelerare i tempi data la folta concorrenza per un calciatore che potrebbe agire sia da prima punta che nell'intero arco di un attacco costruito a 3. Il contratto del 23enne centravanti del Lille scadrà nel 2025, ma il prezzo molto elevato (60 milioni di euro circa) induce grande cautela nei dirigenti rossoneri che tenteranno presto di comprendere la fattibilità dell'operazione.