Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato è Nicolò Barella, il cui status è riconosciuto a livello internazionale. Il centrocampista italiano è uno dei pilastri dell'Inter in questi anni ma a lui si sarebbe interessato il Liverpool, con Jurgen Klopp che è un suo grande estimatore e cerca un rinforzo di alto livello all'interno del suo centrocampo. Grande rinforzo che cerca anche la Fiorentina, possibilmente già a gennaio, sugli esterni d'attacco. Per questo motivo i viola avrebbero sondato il terreno per Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e ora in forza al Toronto in Major League Soccer.

Liverpool su Barella

Il Liverpool potrebbe bussare alle porte dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. I Reds, infatti, avrebbero messo nuovamente nel mirino Nicolò Barella dopo dei timidi sondaggi fatti negli anni scorsi, sempre andati a vuoto. Jurgen Klopp è un suo grande estimatore e lo avrebbe voluto già a gennaio ma i nerazzurri non si priveranno mai di un elemento così importante a stagione in corso. In questi giorni si è parlato anche di un possibile rinnovo del classe 1997 con il club meneghino, ma questo non escluderebbe a priori una ipotetica cessione. Dinanzi ad una proposta fuori mercato, infatti, chiunque potrebbe essere ceduto come successo la scorsa estate con i casi Marcelo Brozovic e, soprattutto, André Onana, venduto al Manchester United per 55 milioni di euro più bonus.

In questa stagione Barella non ha ancora timbrato il cartellino essendo fermo a zero reti in dodici partite di campionato, anche a causa di un rendimento altalenante, ma il suo valore non si discute e anche per questo l'Inter accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solamente per una proposta fuori mercato. Offerta che il Liverpool potrebbe provare a fare mettendo sul piatto una cifra superiore ai 70 milioni di euro più bonus, sfondando il muro degli 80 milioni.

Una cifra che verrebbe presa in considerazione anche perché a quel punto i nerazzurri avrebbero il tesoretto per andare su Khephren Thuram che, a causa del contratto in scadenza nel 2025, può essere preso dal Nizza per poco meno di 40 milioni di euro.

Fiorentina su Insigne

La Fiorentina potrebbe muoversi sul mercato già a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, soprattutto se dovesse restare attaccata alla zona Champions, attualmente distante solamente un punto.

Il nome finito nel mirino è quello di Lorenzo Insigne attualmente in forza al Toronto, in MLS. Il patron Rocco Commisso potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti in Patria per riuscire a portare il giocatore a Firenze. L'ex capitano del Napoli potrebbe essere lasciato partire per una cifra simbolo, intorno ai 5 milioni di euro.