Domenica 26 novembre alle ore 20:45 ci sarà Juventus-Inter: match valido per la 13ª giornata di Serie A 23/24. Considerando gli infortuni di De Sciglio e Danilo, il pacchetto arretrato della Vecchia Signora che Max Allegri potrebbe scegliere sarà composto da Rugani, Bremer e Gatti, mentre il attacco possibile spazio dal primo minuto per Chiesa e Kean. Simone Inzaghi, invece, avrà buone chance di puntare ancora una volta sul 3-5-2 con Thuram e Lautaro sul fronte offensivo e il terzetto Darmian-De Virj-Acerbi in difesa.

Statistiche: le ultime tre gare tra Juventus e Inter disputate nel massimo campionato italiano vedono i bianconeri in vantaggio con due bottini pieni ottenuti contro una vittoria per la squadra lombarda.

Nella totalità degli incontri citati, inoltre, soltanto una delle due compagini è andata a segno.

Juventus, vincere per prendersi la vetta

Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno ben consci che una possibile vittoria contro l'Inter non solo li porterebbe momentaneamente al primo posto da soli, ma infonderebbe un'enorme carica di entusiasmo e fiducia in tutta la squadra bianconera. Per provare a battere i nerazzurri in Serie A per la terza volta consecutiva, il tecnico ex Cagliari potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny a difesa dei pali. Con Huijsen da valutare e gli acciaccati De Sciglio e Danilo, scelte quasi obbligate nel reparto arretrato per il mister bianconero che parrebbe voler inizialmente puntare su Rugani, Bremer e Gatti.

A centrocampo la Juventus, invece, sarà presumibilmente formata da Kostic che agirà come ala sinistra e Cambiaso andrà a posizionarsi sul fronte opposto, mentre in mezzo al reparto dovrebbero esserci McKennie, Miretti e Rabiot. Duetto offensivo che vanterà come titolari Kean e Chiesa, con Milik e Vlahovic pronti al subentro qualora fosse necessario.

Non sarà del match Weah per infortunio, mentre resta in dubbio la presenza di Locatelli.

Inter, Bastoni e Cuadrado da valutare

Mister Inzaghi e la sua Inter dovranno affrontare questo big match con la seconda della classe non potendo contare sulle prestazioni dell'infortunato Pavard, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Cuadrado e Bastoni.

Possibile 3-5-2 per l'allenatore nerazzurro che dovrebbe piazzare tra i pali Sommer. In difesa, invece, l'Inter potrebbe scendere in campo con De Vrij, Acerbi e Darmian, mentre a centrocampo i possibili titolari saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo con Dimarco e Dumfries come esterni. Pochi dubbi sul tandem d'attacco che avrà buone possibilità di essere formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Kostic, McKennie, Miretti, Rabiot, Cambiaso, Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Sommer, De Vrij, Acerbi, Darmian, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, L. Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.