Uno dei giocatori più decisivi del calcio europeo e mondiale è sicuramente Erling Haaland, che ha un contratto con il Manchester City valido fino al giugno 2027. Il giocatore norvegese in questi giorni è finito è al centro del clamore mediatico in riferimento al suo futuro a seguito delle dichiarazioni del suo agente agente sportivo Rafaela Pimenta.

Rafaela Pimenta ha parlato del futuro professionale di Erling Haaland

L'agente sportivo Rafaela Pimenta ha affermato: “Quando tutti saranno pronti per un cambiamento, si farà. Erling è padrone del suo destino.

Non solo oggi, ma tutta la sua vita si svolgono al 100%. Erling farà sempre ciò che è bene per lui e il suo club, il Manchester City".

Queste dichiarazioni suggeriscono che Haaland potrebbe essere aperto a nuove opportunità e a un futuro diverso da quello attuale con il Manchester City. In passato, è stato il padre di Haaland a dichiarare che il figlio non avrebbe trascorso più di quattro anni in un singolo club, alimentando ulteriormente le voci su un possibile trasferimento.

Erling Haaland era stato vicino al trasferimento alla Juventus nel 2017

Secondo quanto riportato da 'The Sun', nel caso in cui Erling Haaland dovesse prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi in Italia, la Juventus sarebbe la squadra che potrebbe accoglierlo.

In un'intervista di fine 2022 l'agente sportivo Vincenzo Morabito raccontò proprio il mancato approdo di Haaland alla Juventus nel 2017. Dichiarò: 'Stavo facendo la trattativa di mercato Haaland con la Juventus. Era tutto fatto. La domanda che secondo me ha influito poi nella non riuscita era: "Dove va?" Non va in Primavera, non va in prima squadra… Poi il costo era elevato e Marotta ha detto no'.

Giuseppe Marotta su Haaland

Proprio l'attuale direttore generale dell'Inter ad ottobre sul palco del Festival dello Sport a Trento raccontò proprio del suo rammarico di non aver portato Haaland alla Juventus. L'ex dirigente della società bianconera ha dichiarato: ”Per motivi economici non potevamo fare quella trattativa di mercato”.

In questo inizio di stagione Haaland sta contribuendo con diversi gol alle prestazioni del Manchester City. Ha realizzato 17 gol in tutte le competizioni con la società inglese con 4 assist decisivi ai suoi compagni. La scorsa stagione ha dato un contributo importante alla vittoria del campionato inglese e della Champions League da parte della società inglese. La sua valutazione attuale sarebbe vicina ai 180 milioni di euro. Poche società sarebbero in grado di sostenere tale investimento. Una di queste il Real Madrid, che deve ancora sostituire Benzema. Il francese ha lasciato la società spagnola a parametro zero nel recente Calciomercato estivo.