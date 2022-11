Uno dei top player europei che sta mostrando una grande forma in questo inizio di stagione è il centravanti norvegese Erling Haaland del Manchester City. In 11 partite nel campionato inglese ha già segnato 17 gol, a questi bisogna aggiungere quattro presenze (con cinque reti) match in Champions League.

Erling Haaland si è trasferito al Manchester City nel recente Calciomercato estivo per 60 milioni di euro dopo due stagioni e mezza al Borussia Dortmund. Prima dell'esperienza nella società tedesca, aveva giocato nel Salisburgo e ancor prima nel Molde.

Di recente Vincenzo Morabito ha rivelato un retroscena di mercato sul norvegese. L'agente sportivo in un'intervista alla tv di calciomercato.it ha dichiarato che nel 2017 il norvegese sarebbe stato vicino al trasferimento alla Juventus. Ma poi Marotta di non acquistarlo, perché sarebbe stato un investimento particolarmente oneroso per un giocatore di 17 anni, che quindi avrebbe dovuto giocare nel settore giovanile.

Vincenzo Morabito ha parlato del mancato trasferimento di Haaland alla Juventus nel 2017

"Stavo facendo l’operazione Haaland con la Juventus. Era tutto fatto. La domanda che secondo me ha influito poi nella non riuscita era: "Dove va?" Non va in Primavera, non va in prima squadra… Poi il costo era elevato e Marotta ha detto no", sono queste le dichiarazioni di Vincenzo Morabito in riferimento al mancato arrivo di Haaland alla Juventus.

Secondo quanto spiegato da Morabito, quindi il giocatore norvegese era stato vicino al trasferimento dal Molde alla società bianconera, alla fine il suo arrivo non si concretizzò perché l'amministratore delegato della Juventus dell'epoca, Giuseppe Marotta, non avrebbe voluto pagare una somma importante per un giocatore che comunque inizialmente avrebbe dovuto giocare in Primavera o nell'under 23, avendo solo 17 anni.

Poi a gennaio 2019 il norvegese si trasferì dal Molde al Salisburgo, mentre un anno dopo venne acquistato dal Borussia Dortmund, fino al trasferimento al Manchester City nel recente calciomercato estivo.

Il giocatore Haaland era stato vicino alla Juve anche nel 2020

Secondo alcune indiscrezioni la Juventus avrebbe provato ad acquistare Haaland anche a gennaio 2020.

Alla fine però la società bianconera decise di investire circa 40 milioni di euro per Dejan Kulusesvski, che ha giocato nella società bianconera fino a gennaio 2022 prima del trasferimento al Tottenham, dove ora gioca agli ordini del tecnico Antonio Conte.