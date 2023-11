Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquisire a gennaio dal Sassuolo Daniel Boloca, centrocampista italo-rumeno di 25 anni. La società bianconera è infatti alla ricerca di rinforzi nel reparto mediano del campo e in particolare mister Allegri vorrebbe un calciatore che già ben conosce il campionato italiano e non abbia quindi bisogno di tempo per ambientarsi.

Boloca ipotesi per la Juventus nel mercato di gennaio

La Juventus penserebbe al centrocampista Daniel Boloca per il mercato di gennaio.

L'italo-rumeno sta diventando sempre più un punto di riferimento del centrocampo del Sassuolo, dove si è trasferito in estate proveniente dal Frosinone (per 6 milioni di euro più i cartellini di Riccardo Marchizza e Abdou Harroui) e non sta facendo rimpiangere Maxime Lopez, ceduto alla Fiorentina.

In questa stagione in neroverde fino ad adesso Boloca ha disputato 11 match nel campionato italiano segnando un gol, oltre a una presenza in Coppa Italia. Nel recente match contro il Bologna, Boloca ha segnato anche il suo primo gol in Serie A.

La valutazione di mercato del centrocampista è di 12 milioni di euro

Attualmente valutato intorno ai 12 milioni di euro, Boloca rappresenterebbe una possibilità tutto sommato abbordabile a livello economico, senza contare che si accontenterebbe di un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro annui.

Nonostante non ci siano delle vere trattative in corso al momento fra Juventus e Sassuolo, la società torinese sembra interessata e valuta da vicino il giocatore e non è da scartare una possibile offerta per il suo cartellino nel calciomercato invernale.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche su altri giocatori per il centrocampo.

Ad esempio piace Kalvin Phillips del Manchester City che potrebbe arrivare in prestito, ma circolano da tempo anche i nomi di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, di Lazar Samardzic dell'Udinese, di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e del giovane Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.

Per quanto riguarda le cessioni, in attacco se dovesse arrivare un'offerta importante per Dusan Vlahovic, la società bianconera potrebbe valutarla e decidere di sostituirlo con Alvaro Morata, già autore di 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.