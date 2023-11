Continua a tenere banco in casa Juventus la situazione contrattuale di Adrien Rabiot, che secondo le ultime notizie di mercato piacerebbe e molto all’Atletico Madrid di Diego Simeone che nel transalpino ha individuato il rinforzo ideale per il proprio centrocampo.

Il contratto dell'ex PSG scadrà a giugno 2024, in assenza di un prolungamento Rabiot potrà dunque firmare per un altro club già a gennaio.

Simone vuole Rabiot a Madrid, la madre agente sibillina

Il rischio concreto è che l'Atletico Madrid possa offrire molto più dei 7 milioni netti l'anno che la Juventus elargisce alla mezzala di Deschamps: si parla di una possibile offerta da 10 milioni a salire, troppi per i bianconeri che vorrebbero proporre un prolungamento da 7.5 al massimo 8 milioni per i prossimi 3 o 4 anni.

Non è un segreto che la Juventus voglia trattenere Rabiot in rosa anche e soprattutto per la grande stima professionale che nutre verso di lui l'allenatore Massimiliano Allegri, che quest'anno gli ha anche affidato il ruolo di vice capitano: l'ex PSG si è anche già esibito da capitano, complice l'assenza di Danilo, nell'ultimo Milan vs Juventus, terminato 0-1 per i bianconeri con rete di Manuel Locatelli.

Lo scorso anno il francese è letteralmente esploso andando in doppia cifra di gol, quest'anno al momento una sola rete contro l'Udinese alla prima giornata e il solito notevole numero di chilometri percorsi: qualche settimana fa la madre agente del calciatore, Veronique Rabiot, ha evidenziato come lei e il suo assistito ascoltino sempre tutte le offerte evidenziando però come alla fine sia il figlio a prendere la decisione finale.

Una volontà che lo scorso anno l'ha condotto a firmare per un solo anno.

Confermare Rabiot il primo passo per un grande centrocampo

Una mediana che quest'anno già in partenza era abbastanza scarna ha perso per strada calciatori del calibro di Fagioli e Pogba, esclusi dall'attività agonistica per le note vicende extracampo, ecco che Giuntoli vede nella conferma di Rabiot il primo passo per costruire un grande centrocampo: accanto alla permanenza sua e a quella di Locatelli, che ha appena rinnovato il contratto, il ds è alla ricerca di nuovi profili.

Da Kalvin Phillips del Manchester City a Lazar Samardzic dell'Udinese passando per Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e arrivando fino a Khephren Thuram del Nizza: il casting è aperto con la dirigenza che sta vagliando ogni profilo con grande attenzione.