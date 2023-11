La società bianconera valuta soprattutto giovani ed uno dei nomi che piacerebbero a Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna è quello del talento montenegrino Vasilije Adzic. Non ancora diciottenne, il giocatore avrebbe attirato l'interesse degli addetti ai lavori e delle grandi squadre europee grazie alle sue prestazioni notevoli con la Nazionale Under 21 del Montenegro. La sua valutazione del cartellino è di circa 4 milioni di euro, prezzo di mercato che potrebbe incrementare nei prossimi mesi se dovesse continuare a confermarsi.

La Juve starebbe valutando l'acquisto del talento Adzic

Secondo quanto riportato da rumor di mercato, il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, e il responsabile dell'area tecnica, Manna, avrebbero inserito Adzic fra i nomi graditi come investimento per il presente e per il futuro. In questa pausa internazionale è previsto che i dirigenti juventini prendano visione del giovane talento, raccogliendo nuovi appunti sul suo stile di gioco e potenziale contributo.

Adzic, con un fisico imponente di 185 cm, si è già fatto notare in patria giocando per il Buducnost Podgorica, realizzando 4 gol e fornendo 2 assist in questa stagione. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diverse squadre di alto livello in Europa, e la sua valutazione è stimata tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Il giovane montenegrino è un appassionato sostenitore del Barcellona, ma il suo talento sta attirando l'interesse di club di diverse parti del continente. Considerato un fantasista creativo e imprevedibile, Adzic è paragonato a Kevin De Bruyne per le sue abilità in campo. Alcuni osservatori ritengono che Adzic sia la migliore cosa successa al Montenegro nel mondo del calcio dopo l'emergere di Stevan Jovetic.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora per il mercato di gennaio anche su giocatori con maggior esperienza. Si valutano rinforzi soprattutto nel settore di centrocampo, fra i nomi che piacerebbero ai bianconeri ci sono quelli di Kalvin Phillips del Manchester City, Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e Khephren Thuran del Nizza.

Tuttavia, si valutano anche delle cessioni: una delle ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse dell'Arsenal per Dusan Vlahovic. In caso di partenza la società bianconera potrebbe sostituirlo con Alvaro Morata, già 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.