Dopo il bel successo dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina, la Juventus di Massimiliano Allegri cerca conferma per arrivare nel migliore dei modi al big match contro l'Inter che si terrà post sosta delle Nazionali. Prima c'è però la sfida contro il Cagliari di Claudio Ranieri, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Allegri dovrà fare a meno di Rabiot e Danilo e potrebbe confermare il tandem offensivo formato da Chiesa e Kean.

Juve, 3-5-2 per Allegri. Chance per Cambiaso, conferma per Rugani e Miretti

Per quanto concerne la possibile formazione della Vecchia Signora, mister Allegri è pronto a confermare il 3-5-2 di questo inizio di stagione che ha dato solidità alla fase difensiva.

La novità principale potrebbe riguardare Andrea Cambiaso che con la squalifica di Rabiot, dovrebbe svolgere il ruolo di mezz'ala. L'ex Bologna dovrebbe così completare il centrocampo assieme a Fabio Miretti e Manuel Locatelli nel ruolo di play davanti alla difesa. Sulle fasce, confermati Mckennie e Kostic.

Tutto confermato anche in difesa con Danilo che resta ai box anche per la sfida contro l'undici di Ranieri, con la speranza di esser a disposizione per il match contro l'Inter. La retroguardia sarà quindi composta da Gatti, Bremer e Rugani che ha offerto un'altra ottima prestazione in quel di Firenze. In porta, confermatissimo Szcecsny. Infine, il reparto offensivo potrebbe esser composto ancora una volta dal tandem Chiesa-Kean, con l'ex Paris Saint Germain in grande condizione.

Possibile nuova panchina per Milik e Vlahovic, pronti a subentrare nella ripresa.

Cagliari, 4-3-1-2 per Ranieri. Conferma per Oristanio e Luvumbo

Dopo un periodo negativo, il Cagliari di Claudio Ranieri ha ottenuto sei punti nelle ultime due giornate grazie ai successi contro Frosinone e Genoa, fondamentali per la salvezza. Per la sfida contro la Juve, la formazione rossoblù proverà a dare continuità di risultati e soprattutto di prestazioni.

Per quanto riguarda il possibile undici, Ranieri è pronto a confermare il 4-3-1-2 delle ultime uscite. Out Nandez, che verrà sostituto da Sulemana in mediana. Il centrocampo sarà completato da Mbakambou e Deiola, con Mancosu alle spalle del tandem offensivo formato da Luvumbo ed Oristanio. Possibile partenza dalla panchina per il totem Pavoletti ed il recuperato Lapadula.

Infine, difesa a quattro formata da Augello, Dossena, Goldaniga e Zappa che ha firmato il successo contro il Genoa. In porta, confermatissimo Scuffet.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2-): Szcecsny; Gatti, Bremer, Rugani; Kostic, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Mckennie; Chiesa, Kean.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Sulemana, Mbakambou, Deiola; Mancosu; Luvumbo, Oristanio.