L'Inter in questa sessione di calciomercato modificherà in parte la fascia destra. Juan Cuadrado, che si è operato e sarà costretto ai box per oltre quattro mesi, dovrebbe essere sostituito da Tajon Buchanan. Ma la rivoluzione potrebbe essere completata la prossima estate visto che Denzel Dumfries è tutt'altro che sicuro di restare e per questo motivo la società nerazzurra sta prendendo in considerazione una potenziale alternativa. E tra i nomi che piacerebbe ci sarebbe quello di Sergi Roberto, con il club meneghino che avrebbe fatto un tentativo anche per gennaio ma il Barcellona non ha voluto saperne di privarsene a stagione in corso.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Tommaso Pobega che si è operato e anche lui sarà costretto ai box per quattro mesi. I rossoneri si stanno guardando intorno e tra i nomi che piacerebbero c'è quello di Samuele Ricci, che il Torino potrebbe lasciare partire dinanzi ad una buona offerta, anche perché in quel ruolo ha anche Ilic e Tameze.

Inter su Sergi Roberto

L'Inter non sta lavorando solamente nell'immediato sul mercato ma anche in prospettiva futura in vista della prossima estate. Il big che potrebbe essere sacrificato in uscita è Denzel Dumfries, anche perché le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2025 stentano a decollare.

Bisognerà, dunque, individuare una potenziale alternativa di livello e per giugno il nome che piacerebbe è quello di Sergi Roberto. Già per gennaio i nerazzurri un sondaggio lo hanno fatto, ma il Barcellona ha chiuso le porte visto che non vuole privarsene a stagione in corso e da qui la virata su Tajon Buchanan nell'immediato, con i discorsi relativi allo spagnolo rimandato solamente a giugno.

Il classe 1992 è in scadenza di contratto, e sembra difficile pensare che possa rinnovare visto che sta trovando poco spazio, con sole cinque presenze raccolte in Liga, pur avendo segnato ben tre reti. Proprio questi numeri fanno gola a Ausilio e Marotta, che metterebbero al fianco di Buchanan un elemento di esperienza con il quale giocarsi il posto ogni partita.

L'ingaggio di Sergi Roberto è assolutamente alla portata visto che guadagna in Catalogna 3 milioni e l'Inter potrebbe arrivare a mettere sul piatto un biennale a 3,5 milioni a stagione per arrivare alla fumata bianca.

Milan su Ricci

Tra i nomi sondati dal Milan per rinforzare il centrocampo c'è quello di Samuele Ricci. Il Torino non ha chiuso le porte alla cessione, anche perché in quella zona del campo ha anche Ilic e Tameze, ma certamente non farà sconti alla società rossonera. Il club di Cairo ha già fatto sapere di essere disposto a trattare per offerte superiori ai 20 milioni di euro.

Con Ricci il Milan avrebbe un buon innesto in mezzo al campo. Una pedina in grado di giocare sia da mezzala al posto di Reijnders e Loftus-Cheek sia da regista al posto di Ismael Bennacer.

Inoltre, bisogna ricordare che oltre all'infortunio di Pobega i rossoneri dovranno fare a meno anche dell'algerino, impegnato in coppa d'Africa fino a metà febbraio. Questo potrebbe essere un altro fattore che spingerebbe la società a muoversi per un rinforzo in mezzo al campo.