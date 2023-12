Hakan Calhanoglu è tra i calciatori di maggior spessore tecnico e di leadership all'interno dell'Inter targata Simone Inzaghi. Il centrocampista nerazzurro sta offrendo prestazioni importanti sotto ogni punto di vista e la sua crescita ha attirato su di se l'interesse di molti club europei, in particolare della Premier League che in estate potrebbero provare a strapparlo alla compagine nerazzurra.

Inter, Liverpool e Chelsea su Calhanoglu

Stando alle ultime notizie di mercato, due big d'Inghilterra sarebbero sulle tracce dell'ex Milan e Schalke. Infatti, sia Liverpool che Chelsea starebbero valutando il profilo di Calhanoglu per la prossima campagna acquisti estiva.

L'obiettivo dei Reds ma soprattutto dei Blues è quello di ritornare ai vertici del campionato inglese ma soprattutto di ritornare a competere in Europa in competizione importanti come la Champions League. Molto dipenderà dalle reali offerte che potrebbero aggirarsi attorno ai 40-45 milioni di euro visto il contratto in scadenza nel 2027.

L'Inter che non vorrebbe cedere uno degli elementi più importanti dell'organico.Il ruolo di play davanti alla difesa di Calhanoglu risulta fondamentale per l'Inter e quindi andare a sostituire un calciatore così importante non sarebbe facile per la compagine nerazzurra. A ciò si aggiunge la vena realizzativa del centrocampista, formidabile rigorista come dimostrano le 7 reti siglate in campionato ed una in Champions League.

Il discorso non riguarda solo Calhanoglu ma anche Nicolò Barella che da diverse stagione è nel mirino dello stesso Liverpool che aveva sondato il terreno per il centrocampista italiano prima dell'approdo di Mc Allister in quel di Anfield. Oltre a voler trattenere sia Barella che Calhanoglu, il club nerazzurro vuole completare la mediana con acquisti importanti e tra i profili seguiti c'è sempre quello di Piotr Zielinski che in caso di mancato accordo per il rinnovo con il Napoli, diventerebbe una grande occasione a parametro zero in estate.

Inter, casting portiere: da Bento a Di Gregorio

Oltre a trattenere i migliori in rosa, l'Inter vuole completare l'organico per essere competitiva su tutti i fronti. Delle modifiche potrebbero esserci anche in porta, con Emil Audero che potrebbe non esser riscatto dalla Sampdoria.

Per questo, la dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro per acquistare un nuovo estremo difensore nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Oltre a Bento che resta l'obiettivo primario, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta valutando anche altri profili e tra questi ci sarebbe anche Michele Di Gregorio, portiere proprio ex Inter che è esploso al Monza sotto la gestione Palladino.

L'estremo difensore, riscattato per 4 milioni di euro dal club brianzolo, si sta confermando come tra i migliori del campionato italiano con l'Inter che potrebbe decidere di riportarlo alla base a giugno. In auge restano vive le piste che portano a Turati che tanto bene sta facendo con la maglia del Frosinone, ed Alex Meret che potrebbe lasciare il Napoli in caso di mancato accordo per il prolungamento contrattuale.