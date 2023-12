Il prossimo mercato invernale si prospetta ricco di sorprese e uno degli affari più discussi è quello che potrebbe coinvolgere il giovane esterno dell'Inter, Federico Dimarco, e l'attaccante del Manchester United, Anthony Martial.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, riportate dal tabloid The Sun, il Manchester United è interessato a Dimarco e potrebbe proporre una cifra cash unita al cartellino dell'attaccante francese per portare il talento italiano a Old Trafford già nel mercato di gennaio, nonostante ci sia la volontà del giocatore di rimanere a Milano anche nelle prossime stagioni a complicare l'affare per i Red Devils, oltre alla ferma intenzione per i nerazzurri di non privarsi del giocatore a metà della stagione in corso.

L'idea del Manchester United: Dimarco per la fascia dall'Inter

Jim Ratcliffe, il nuovo proprietario del Manchester United, ha dichiarato di essere intenzionato a regalare ai tifosi dei Red Devils un colpo importante che vorrebbe provare già durante il mercato di gennaio, e Dimarco sembra essere il principale obiettivo.

Trattare con l'Inter non sarà affatto semplice, considerando che il club nerazzurro valuta il giovane laterale almeno 60 milioni di euro; Dimarco, sotto la guida di Simone Inzaghi, si è affermato come un elemento chiave nella squadra ed uno dei migliori esterni nel ruolo in Europa.

Per abbassare le pretese dell'Inter, il Manchester United sembra essere disposto a inserire nella trattativa Anthony Martial, con l'idea di anticipare la trattativa nel mese di gennaio: l'attaccante francese è stato oggetto di voci di mercato in relazione all'Inter già da tempo, e la sua presenza potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il club italiano.

Martial, con un contratto in scadenza a giugno, ha registrato una stagione altalenante con tredici apparizioni e un gol segnato.

Dimarco verso il rinnovo: la sua intenzione è rimanere a Milano

Nel frattempo che lo United prova ad intavolare la trattativa, molto complessa, si avvicina il rinnovo del contratto di Dimarco con l'Inter.

Nonostante i rumors di un interesse da parte del Manchester United, il giocatore sembra orientato a restare fedele ai colori nerazzurri.

Il club milanese ha già trovato un accordo di massima per un adeguamento salariale, che porterà il giovane esterno da 2,2 milioni di euro a 4 milioni; questo lo equiparerà ai salari di alcuni dei giocatori più importanti della squadra, sebbene rimarrà inferiore rispetto a figure come Bastoni, Lautaro e Calhanoglu.

Dimarco, da parte sua, ha espresso intenzione di rimanere all'Inter e diventare un simbolo del club meneghino magari indossandone in futuro anche la fascia di capitano: la sua decisione potrebbe dunque chiudere la trattativa sul nascere, anche se i Red Devils non avrebbero intenzione di arrendersi facilmente.