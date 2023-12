L'Inter continua a programmare le operazioni in entrata e in uscita per la prossima stagione. Pronti alla partenza sarebbero Stefano Sensi e Lucien Agoumè che avrebbero richieste dall'estero mentre potrebbe ritornare alla Pinetina Mattia Zanotti, ora in forza in Svizzera al San Gallo. Oltre a Taremi, per l'attacco, interesserebbe anche Armando Broja del Chelsea. Un ex nerazzurro, Robin Gosens, potrebbe invece essere sondato dalla Juventus se dovessero esserci delle offerte interessanti per Filip Kostic nel mercato di gennaio.

Due centrocampisti potrebbero lasciare la Pinetina, Zanotti per la destra

Sensi e Agoumè potrebbero dunque salutare l'Inter già a gennaio. L'ex Monza non viene impiegato praticamente mai da Inzaghi e non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno, il centrocampista francese sarebbe invece stato richiesto dal Siviglia, che potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto del valore di circa 5 milioni di euro.

A fine stagione potrebbe far invece rientro a Milano Mattia Zanotti che ripercorrerebbe dunque la stessa carriera di Federico Dimarco. L'esterno, ora in forza al San Gallo, sta giocando da titolare e potrebbe essere confermato in futuro da Inzaghi soprattutto se dovesse partire Denzel Dumfries.

Qualora si dovesse perfezionare l'arrivo di Buchanan, per circa 8 milioni di euro, il calciatore olandese potrebbe approdare in Premier League dove lo seguono sia Chelsea che Manchester United. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Fari puntati sul centravanti dei Blues

In casa Chelsea milita un altro pallino dei nerazzurri, quell'Armando Broja che sarebbe da diversi mesi nei radar di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta.

L'attaccante ha però un costo di circa 30 milioni di euro, motivo per il quale l'Inter preferirebbe accelerare per Mehdi Taremi del Porto che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno e che potrebbe dunque arrivare a 0. Inzaghi tra l'altro potrebbe perdere Alexis Sanchez che ha offerte dagli Emirati Arabi già per gennaio, nel caso servirà immediatamente una punta che lo sostituisca.

A quel punto potrebbe essere fatto un piccolo sforzo economico per anticipare l'arrivo dell'iraniano.

Un ex Inter per la corsia sinistra della Juventus

Robin Gosens, ora all'Union Berlino, potrebbe lasciare la Germania per trasferirsi alla Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a fare un tentativo se dovesse essere ceduto Filip Kostic che interesserebbe in Turchia. Il serbo ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere sostituto proprio dall'ex Atalanta che lascerebbe l'Union considerata l'ultima posizione in classifica.

La Juventus, che potrebbe prelevare l'ex Inter in prestito con diritto di riscatto, impiega con grande regolarità Kostic ma date le prestazioni non particolarmente brillanti l'ipotesi di un addio non sarebbe da scartare a patto che arrivi ovviamente l'offerta giusta.

Fluidificanti per Inter e Juventus

Curioso come Inter e Juventus, che oggi si contendono il titolo in Serie A, siano entrambe alla ricerca di nuovi esterni. Robin Gosens e Mattia Zanotti sono in grado di giocare come fluidificanti nel centrocampo a cinque o come terzini in una difesa a quattro e potrebbero andare a risolvere alcuni problemi creatisi nel corso della stagione: da una parte i continui infortuni di Cuadrado, dall'altra una serie di prestazioni di Kostic non all'altezza di quelle della scorsa stagione. Per Zanotti, appena 20enne, non è comunque esclusa un'altra esperienza in prestito con rientro in pianta stabile a Milano spostato più in là nel tempo.