Fine primo tempo: Milan - Sassuolo 0 - 0

46': Theo Hernandez prova un lancio dritto in profondità, ma Erlic respinge e palla che finisce a Toljan con Marinelli che fischia la fine del primo tempo

45': Ci sarà un minuto di recupero. Berardi prova a servire Pinamonti, ma il tenativo è debole e intercettato da Theo Hernandez

44': Florenzi batte anche l'angolo, la palla danza in area piccola del Sassuolo con Pulisic che non riesce ad insaccare

43': Parte Florenzi, prende la barriera, respinta al volo di nuovo Florenzi che calcia e colpisce un avversario che devia palla in barreira

42': Punizione da posizione centrale, barriera in fase di costruzione, proteste ed interventi per Marinelli che fanno passare il tempo

41': Florenzi serve Giroud al limite dell'area che serve Bennacer fermato fallosamente da Matheus Henrique

40': Fallo di Loftus-Cheek a centrocampo su Pinamonti, gioco fermo per qualche secondo, poi si rialza l'attaccante del Sassuolo

39': Bajrami ci prova dalla trequarti campo, palla lenta e centrale che Maignan non fatica a bloccare

38': Milan che non trova spazio e che soffre le chiusure del Sassuolo perde palla facendo ripartire Pedersen

37': Maignan rinvia lungo Leao di testa appoggia per Giroud che lotta con Pedersen per mantenere palla in campo, ma è del Sassuolo

36': Reijnders vede il taglio in area di Pulisic e prova a servirlo, ma la palla è tutta per Consigli

35': Giro palla infinito per il Milan che prova l'imbucata palla al piede, ma non trova spazi e le respinte degli ospiti consentono il Milan a ripartire

34': Loftus-Cheek da sinistra cambia gioco per Leao stranamente a destra palla centrale per Pulisic che calcia altissimo

33': Berardi da destra si accentra, prova il sinistro e Maignan mette palla fuori con i pugni in volo

32': Pulisic ci prova da destra, palla in mezzo per Leao che di testa supera tutti, riparte il Sassuolo con Bajrami, prova il cambio di gioco, Maignan in uscita spazza fuori

31': Florenzi da sinistra, palla in verticale, respinge Erlic, ancora palla in verticale per Leao che da sinistra insacca: tutto fermo!

Fuorgioco! Gol non valido

30': Parte Theo Hernandez centralmente, vorrebbe fare tutto solo, ma è costretto ad arretrare il possesso

29': Calabria prova a trovare Giroud che viene fermato per fuorigioco di rientro

28': Ancora Sassuiolo che attacca da sinistra e che non trova spazi, Loftus-Cheek si appoggia a Maignan per far ripartire l'azione

27': Bajrami imposta prova a saltare l'uomo ma riparte da Erlic che tiene calda la palla con Ferrari

26': Ancora un lancio lungo per il Milan intercettato da Consigli

25': Fallo di Reijnders su Lauriente, palla lunga che finisce a fondo campo

24': Bennacer riceve palla sulla trequarti, con una palla morbida trova Leao che fa tutto bene, ma non trova la porta e guadagana calcio d'angolo

23': Fallo a centrocampo per il Sassuolo, schema elaorato che dovrebbe portare Lauriente in area, ma la palla finisce sul fondo

22': Parte Bennacer, schema, ma intuisce la difesa neroverde, Bennacer poi ci prova dalla distanza colpendo l'esterno della rete

21': Gioco fermo, si rialza poi Pulisic che viene subito servito sulla destra e guadagna il fondo conquistando un calcio d'angolo

20': Reijnders cerca ancora Pulisic che viene fermato fallosamente da Lauriente

19': Bennacer serve Reijnders che cambia gioco verso Pulisic che scivola, riparte Pedersen e lo ferma fallosamente

18': Possessi di palla alternati a centrocampo che vedono prevalere il Milan

17': Bennacer dalla trequarti prova un palla alta e insidiosa in area, ma Consigli è attento in uscita

16': Calabria avanza, prova il cross per Giroud, respinge Ferrari ma il possesso è ancora rossonero

15': Perde palla Reijnders la recupera Lauriente e ci pensa Kjær a fermare ogni avanzata

14': Toljan cerca Berard, Florenzi tocca palla e la mette a lato per non far avanzare il 10 del Sassuolo

13': Leao da sinistra, finta e cross, palla in mezzo potente, ma nessuno tra i difensori e gli attaccanti ci arriva e la palla finisce a lato a destra

12': Si gioca sulla sinistra del Sassuolo che guadagna due rimesse laterali, ma è il Milan poi ad averne la meglio

11': Squillo del Sassuolo con Toljan da destra, cross in mezzo che scavalca tutti, palla per Lauriente che vede Bajrami in area e guadagna calcio d'angolo

10': Rinvio di consigli, Leao ruba palla e resta a terra Reijnders avanza e arriva al tiro, ma la mira non è il massimo ed è fuori dalla porta

9': Theo serve bene Bennacer a centrocampo che prova a servire Pulisic ma la palla si perde sul fondo

8': Kjær prova il lancio lungo per Giroud, la palla è tutta su Consigli

7': Leao sgasa sulla sinistra, palla in mezzo per Giroud che si gira e serve Reijnders che impegna Consigli, respinge, arriva Giroud che serve Bennacer che insacca, ma Giroud era in fuorigioco: gol annullato

6': Loftus-Cheek ruba palla e guida il contropiede con 4 uomini, ma vuole fare tutto solo e colpisce Ferrari nel tentativo di tiro

5': Theo Hernandez sale centralmente, prova un taglio sulla destra per Pulisic, ma la palla finisce oltre la linea di fondo

4': Loftus-Cheek serve in profondità Leao che viene colto in fuorigioco

3': Kjær prova il lancio lungo per Pulisic, ma la palla è troppo potente e finisce oltre la linea di fondo

2': Ferrari lancia lungo sulla sinistra per Lauriente, ma la palla finisce oltre la linea laterale

1': Il Milan attacca dalla nord verso la Sud con la consueta divisa di casa rossonera, perde palla il Milan e Pulisic commette fallo su Lauriente

Milan - Sassuolo: fischio d'inizio

Ore 17:59 - Assegnazione tra i capitani: è tutto pronto per il fischio d'inizio

Ore 17:58 - Risuona l'inno della Lega Serie A ed inizia il cerimoniale pre partita

Ore 17:57 - Squadre nel tunnel in attesa di entrare in campo

Ore 17:01 - Sono appena state rese ufficiali le distinte dalla partita Milan - Sassuolo

Milan - Sassuolo le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão.

In panchina: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović, Traorè. Allenatore: Pioli.

Your Rossoneri side for #MilanSassuolo 📋#SempreMilan

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Pedersen; Thorstvedt, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

In panchina: Cragno, Pegolo; Missori, Tressoldi, Viti; Lipani; Álvarez, Castillejo, Ceide, Mulattieri, Volpato. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Salutare l'anno 2023 nel migliore dei modi è l'obiettivo di entrambe le squadre.

Il Milan ospita il sempre complicato Sassuolo [VIDEO] in un momento molto delicato della sua stagione e in particolare della gestione del Milan Stefano Pioli [VIDEO], dopo il mezzo passo falso contro la Salernitana.

Con la consueta emergenza difensiva, mister Stefano Pioli dovrebbe prediligere una delle due opzioni, l'accentramento di Theo Hernandez o l'inserimento di Simic dal primo minuto. Nel primo caso Alessandro Florenzi andrebbe a occupare il ruolo di esterno sinistro. Per il resto della formazione non dovrebbero esserci grosse sorprese vista l'assenza di Yunus Musa e Tommaso Pobega a centrocampo. Il terzetto sarà composto da Ismael Bennacer, che poi saluterà i compagni di squadra per raggiungere la Costa D'Avorio per la Coppa d'Africa, Tijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek.

In attacco con Rafael Leao a sinistra e uno tra Samuel Chukwueze e Christian Pulisic con Olivier Giroud centrale. In panchina dovrebbe farcela Luka Jovic che non è stato bene in settimana, e ci saranno ben quattro giocatori della primavera di Ignazio Abate.

Anche in casa Sassuolo mister Dionisi deve fare conto delle numerose assenze tra i suoi, ma riesce a recuperare il totem dei neroverdi, in particolare contro il Milan: Domenico Berardi. Gli assenti per infortunio sono: Obiang, Viti, Alvarez, Vina, Racic e Defrel. A questa lista si aggiunge Boloca, uscito malconcio dalla sfida contro il Genoa. Il Sassuolo non vince da cinque turni e vorrebbe portare a casa i tre punti della tranquillità per una classifica non troppo tranquilla.

Tra le poche possibilità che può scegliere Alessio Dionisi con il modulo 4-2-3-1 i centrali dovrebbero essere Erlic e Ferrari con Toljan a destra e Pedersen che molto probabilmente occuperà lo spazio a sinistra. A centrocampo Thorstvedt dovrebbe rientrare tra i due registi assieme a Matheus Henrique. Nei tre alle spalle di Pinamenti dovrebbero esserci Domenico Berardi ripreso dall'influenza con l'ex Samu Castillejo (in ballottaggio con Bajrami e Volpato) con Laurientè a sinistra.

Sarà Livio Marinelli della sezione CAN di Tivoli a dirigere l'incontro in programma alle ore 18 allo stadio San Siro. La partita è la 18esima di campionato di Serie A TIM. In campo con lui ci saranno Marcello Rossi di Biella e Marco Ricci di Firenze.

A bordo campo il quarto uomo sarà Luca Zufferli di Udine. Mentre al monitor come VAR / AVAR ci saranno il signor Francesco Meraviglia di Pistoia e Paolo Valeri di Roma2.

Milan - Sassuolo le quote e il pronostico

Il Milan viaggia con il favore del pronostico avendo le quote che danno i rossoneri a 1,50. Il pareggio a 4,75 farebbe quasi orientare la scommessa verso l'azzardo assoluto ovvero la vittoria degli ospiti a 5,75. Il risultato esatto con la quota più bassa è il 2-1 a 8,50 seguito dal 2-0 a 9,25 e dall'accoppiata di risultati 1-0 e 1-1 entrambiu quotati 9,75. Olivier Giroud è il giocatore indiziato nel segnare il primo gol dell'incontro con la quota di 5 seguito da Rafael Leao a 5,5 e da Christian Pulisic a 6,75. Per gli ospiti il gol di Domenico Berardi è a 8,50 mentre il gol dell'ex di Samu Castillejo è a 20.