Dolce risveglio per i tifosi dell’Inter dopo l’amarezza della serata precedente, scandita dal pareggio in casa del Genoa. Federico Dimarco e Matteo Darmian hanno prolungato i rispettivi contratti con la squadra nerazzurra: il primo fino al 2027, il secondo con scadenza a giugno 2025. L'ufficialità è arrivata proprio questa mattina; ora si attendono sviluppi per gli altri giocatori chiave ancora in attesa di un ritocco all’ingaggio: da Henrik Mkhitaryan a Lautaro Martinez, ma l’impressione è che presto potrebbero arrivare importanti novità in merito.

Federico Dimarco, prolungato il contratto con l’Inter fino al 2027

Come anticipato, Federico Dimarco ha rinnovato il contratto che lo lega all’Inter; rinnovando un rapporto non solo professionale ma soprattutto d’amore. Il terzino sinistro - che sembrava essere finito nel mirino del Manchester United - non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra e il prolungamento fino al 2027 spiana la strada al calciatore per diventare una bandiera del club. Il percorso nelle giovanili, un giro di prestiti e poi finalmente la fiducia: l’esterno italiano non può che dirsi felice della sua storia calcistica segnata dai colori nerazzurri e lo si evince anche dalle parole scritte sui social poco dopo l’ufficialità del rinnovo con l’Inter.

“L’Inter l’ho sognata da bambino, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno”. Inizia così il post di Federico Dimarco su Instagram, parole dense d’amore per il club e che mettono in evidenza l’orgoglio di poter difendere i colori nerazzurri ancora per molti anni.

Il calciatore italiano ha poi fatto un sentito giro di ringraziamenti, con una significativa espressione finale: “Niente è come tornare a casa e… Restarci! Ciao grandi”.

Matteo Darmian-Inter: insieme fino a giugno 2025

Anche Matteo Darmian, come anticipato, ha rinnovato il suo contratto con l’Inter. Il prolungamento è di un solo anno, condizione necessaria per spostare la scadenza a giugno 2025 ed evitare l’eventuale appeal del calciatore a costo zero.

Il difensore italiano è senza dubbio diventato un beniamino della tifoseria nerazzurra; dedizione, sacrificio, perfezionismo, queste alcune delle doti messe in mostra in questi anni. Il rinnovo di contratto può dunque rappresentare l’effettiva gratitudine del club al giocatore che è forse tra gli uomini più rappresentativi delle ultime cavalcate nerazzurre.

Cosa aspettarsi dal calciomercato oltre i rinnovi

E’ chiaro che lo scenario dei rinnovi contrattuali, soprattutto in relazione ad alcuni giocatori chiave, sia fondamentale per dare un impulso positivo all’umore della squadra. Altrettanto vero è che la stanchezza e la fatica, specie osservando le ultime partite di Serie A, sono un fattore da non sottovalutare in termini di prestazioni sportive.

La dirigenza dell'Inter potrebbe dunque muoversi con attenzione nella prossima finestra invernale di Calciomercato mettendo a segno 2 o 3 colpi che possano donare ulteriore vigore allo scacchiere di Simone Inzaghi.

L’inter starebbe studiando il ‘colpo’ Tajon Buchanan per la corsia di destra; l’infortunio di Juan Cuadrado ha cambiato i piani di Simone Inzaghi in termini di rotazioni con Dumfries ed è lecito credere che quella porzione di campo vedrà presto forze fresche pronte a sfrecciare. Discorso particolare invece per l’attacco; le ultime prestazioni di Arnautovic si sono dimostrate confortanti in termini di turnover ma l’eventuale cessione di Alexis Sanchez potrebbe portare la società ad un affondo anche per il reparto offensivo.