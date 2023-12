Kenan Yildiz o Federico Chiesa? Questo è il dilemma che sta attanagliando Massimiliano Allegri nelle ore che precedono Juventus vs Roma di stasera. Il tecnico livornese sembra orientato dunque a confermare il giovane attaccante turco al fianco di Dusan Vlahovic con il numero 7 juventino, reduce da un fastidio al tendine rotuleo, pronto a subentrare dalla panchina.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione non ci saranno grandi novità: al posto dello squalificato Andrea Cambiaso Allegri si affiderà quasi certamente a Timothy Weah.

Mossa programmata di Allegri

Chi conosce attentamente lo stile di Massimiliano Allegri sa che per il tecnico livornese i cambi dalla panchina sono fondamentali. Anche per questo non stupisce poi più di tanto che davanti possa essere confermato Kenan Yildiz dal primo minuto con Federico Chiesa che potrebbe entrare nel secondo tempo per spostare gli equilibri della gara.

Di fatti quella tra Juventus e Roma si prospetta come una gara tatticamente bloccata con gli episodi che potrebbero fare la differenza. La freschezza di Chiesa a partita in corsa potrebbe dunque essere decisiva, anche se è doveroso ricordarlo, Yildiz non è un ripiego e Allegri punta su di lui perché sa che può essere decisivo. Il tecnico livornese crede molto nelle qualità del giovane turco e più di una volta ha sottolineato che ha un tocco di palla fuori dal normale.

Yildiz può diventare anche uno stimolo per Chiesa che ultimamente ha fatto più fatica ad essere decisivo.

Weah non deve far rimpiangere Cambiaso

La gara contro la Roma sarà un’occasione anche per Timothy Weah. L’americano è stato fermo per un mese abbondante a causa di un problema muscolare: in sua assenza Andrea Cambiaso si è spostato a destra ed è diventato una certezza per la Juventus.

Il numero 27 juventino, contro la Roma, sarà squalificato e toccherà proprio a Weah tornare su quella fascia. L’americano è chiamato a fare una grande prestazione proprio per non far rimpiangere l'ex Bologna e dimostrare di poter presidiare quella zona di campo con altrettanta efficacia. A completare il centrocampo della Juventus ci saranno Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

Anche in difesa non ci saranno novità, Massimiliano Allegri confermerà Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Il capitano bianconero è chiamato a fare di più visto che nelle ultime settimane è sembrato in difficoltà. Danilo è come risaputo reduce da un infortunio ma da uno come lui ci si aspetta più qualità soprattutto dal punto di vista tecnico.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.