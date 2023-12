Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Denzel Dumfries. L'esterno olandese sta facendo molto bene con l'Inter, ma il contratto in scadenza potrebbe indurre a delle riflessioni qualora non arrivasse l'accordo per il rinnovo, proprio per non correre il rischio di perderlo a parametro zero. E uno dei club interessati a lui sarebbe il Chelsea, che già in passato aveva fatto un tentativo andato a vuoto due anni fa.

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno destro difensivo già per gennaio, visto che Italiano ha perso Dodò per diversi mesi e in questa prima parte della stagione ha dovuto adattare anche Parisi quando è stato infortunato Kayode.

Il nome che piacerebbe al club di Rocco Commisso è quello di Pasquale Mazzocchi.

Dumfries piace al Chelsea

In casa Inter bisogna risolvere la questione sul futuro di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è in scadenza di contratto a giugno 2025 e le trattative per il rinnovo stentano a decollare. La distanza tra domanda e offerta è di quasi un milione di euro, visto che i nerazzurri vorrebbero portare l'ingaggio da 2,5 a quasi 4, mentre l'entourage del calciatore vorrebbe toccare quota cinque milioni di euro, cercando di sfruttare l'ottima annata che sta disputando, essendo a quota due reti e tre assist in tredici partite di campionato.

Senza l'intesa sarà inevitabile prendere in considerazione la cessione a giugno per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Su di lui avrebbe messo nuovamente gli occhi il Chelsea, che già in passato ci aveva provato, ma in quel caso la società nerazzurra non ha voluto privarsene. Questa volta le cose potrebbero cambiare, ma solo alle condizioni dettate dal club meneghino. L'Inter, infatti, avrebbe fatto sapere che si siederà al tavolo delle trattative solo dinanzi ad una proposta da almeno 40 milioni di euro.

A quel punto con quella cifra andrà a caccia di un sostituto all'altezza. All'Inter piacerebbe sempre il nome di Buchanan, il sogno è il ritorno di Hakimi, ma solo a determinate condizioni. Si è parlato anche di Toljan del Sassuolo in questi ultimi giorni, ma si tratterebbe di un'alternativa rispetto a quello che dovrebbe essere il titolare.

Fiorentina su Mazzocchi

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno difensivo dopo il grave infortunio subito da Dodò a settembre. Il nome che piacerebbe ai viola è quello di Pasquale Mazzocchi, che la Salernitana è pronta a lasciare partire dopo una prima parte di stagione negativa che vede i granata in fondo alla classifica. La due società potrebbero trattare uno scambio, con i viola che metterebbero sul piatto il nome del giovane Pierozzi, oltre ad un piccolo conguaglio economico.

Mazzocchi rappresenterebbe una buona soluzione per Vincenzo Italiano anche dal punto di vista tattico, essendo in grado di giocare indistintamente sia a destra che a sinistra. In questo modo la Fiorentina potrebbe giocare con una linea difensiva a quattro: composta da Mazzocchi che si alternerebbe con Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi. Nella stagione in corso Mazzocchi ha giocato 15 partite facendo un solo assist e zero gol. Dal punto di vista disciplinare il terzino italiano ha preso solo tre ammonizioni e zero espulsioni.