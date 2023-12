Il giornalista sportivo brasiliano William Brum ha lanciato di recente un'indiscrezione di mercato sul suo profilo X riguardante il centrale difensivo della Juventus Danilo. Il giocatore della nazionale brasiliano interessa al Flamengo e, come sottolinea il giornalista, è un profilo che piacerebbe molto. L'eventuale ritorno in Brasile già a giugno 2024 però dipenderà dal giocatore stesso, con la Juventus che verrà incontro alle esigenze di Danilo nel caso in cui decidesse di lasciare Torino. Attualmente però non arrivano conferme sulla volontà di Danilo di non rispettare il contratto in scadenza a giugno 2025 ed è probabile che un possibile ritorno in brasile da parte del difensore sia valutato solo quando andrà in scadenza di contratto con la società bianconera.

Il giocatore Danilo piacerebbe al Flamengo per il calciomercato estivo del 2024

''Il difensore Danilo interessa al Flamengo . Atleta pluricampione di diversi club europei ed in scadenza di contratto a giugno 2025 con la Juventus potrebbe ritornare in Brasile''. Con questo post il giornalista sportivo brasiliano William Brum ha lanciato l'indiscrezione di mercato in merito ad una possibile partenza di Danilo già nel Calciomercato estivo del 2024. Attualmente però non arrivano conferme a queste indiscrezioni: infatti Danilo è anche il capitano della Juventus ed ha un ruolo importante nella squadra bianconera. Probabile che il giocatore rispetti almeno il contratto in scadenza a giugno 2025, ma non è da scartare la possibilità che vada a prolungare anche di un'altra stagione la permanenza a Torino.

Molto dipenderà dalla condizione fisica nei prossimi anni. Danilo è un riferimento della nazionale brasiliana in quanto ha disputato fino ad adesso 54 match segnando un gol.

La carriera professionale di Danilo

Arrivato alla Juventus nel calciomercato estivo del 2019 nello scambio di mercato che ha portato Joao Cancelo al Manchester City.

Da quattro stagioni oramai è parte integrante della società bianconera. Partito da terzino destro, gradualmente si è adattato a centrale difensivo di una difesa a tre, con Allegri che lo schiera sulla destra o eventualmente sulla sinistra. Cresciuto nell'America MG, ha giocato nel Santos prima dell'approdo nel calcio europeo al Porto.

Dopo l'esperienza professionale nel campionato portoghese si trasferisce al Real Madrid fino ad arrivare all'approdo al Manchester City. Dal 2019 come dicevamo è alla Juventus.

A proposito di giocatori brasiliani a fine stagione potrebbe lasciare la Juve Alex Sandro. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto e attualmente sembra difficile un suo prolungamento di contratto con la società bianconera.