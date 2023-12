L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato intercettato all'evento del Gran galà del Calcio e parlando di un eventuale passaggio di Domenico Berardi alla Juventus per gennaio, ha ribadito l'incedibilità dell'esterno classe '94.

Anche l'ad del Bologna Claudio Fenucci agli Oscar del calcio ha parlato di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese accostato alla Juventus ma che non lascerà il club emiliano a gennaio.

Carnevali: 'Berardi è l'unico in rosa che riteniamo incedibile. Juventus? con loro non c'è nulla'

"No, almeno fino ad adesso non c’è nulla con la Juve.

Neanche Berardi. Forse è l’unico giocatore che dopo le richieste di questa estate attualmente è incedibile" queste le parole dette dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ai margini dell'evento sportivo Gran galà del calcio. Dichiarazioni chiare e che fanno diminuire sempre di più le percentuali di un passaggio di Berardi a gennaio nella Juventus. D'altronde l'operazione sarebbe stata complicata già di per sé per i costi complessivi: la valutazione dell'esterno classe '94 attualmente si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una somma che per gennaio difficilmente la Juventus potrebbe spendere. L'unica via percorribile per la società piemontese sarebbe stata quella del prestito secco con diritto di riscatto da pagare successivamente, ma il Sassuolo ed il suo amministratore delegato sembrerebbero non avere intenzioni di scendere a compromessi.

Di conseguenza, la Juventus potrebbe dover attendere la prossima estate per tornare a parlare con il club emiliano per Berardi con la speranza che la sua valutazione sia scesa di qualche milione di euro.

Juve, Fenucci chiude per Ferguson: 'A gennaio non succederà nulla, potete tranquillamente andare in montagna'

Anche l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato agli Oscar del Calcio di un suo giocatore recentemente accostato alla Juventus, vale a dire Lewis Ferguson, dicendo quanto segue: "Offerte per Zirkzee e Ferguson a gennaio?

Non succederà nulla, potete andare tranquillamente in montagna".

La Juventus, che starebbe effettivamente continuando il suo casting per trovare un mediano da aggiungere alla prossima campagna di rafforzamento invernale, potrebbe dunque puntare il nome di Donny Van De Beek. Il mediano del Manchester United, impiegato pochissimo in questa stagione dal tecnico Ten Hag, piacerebbe particolarmente alla Continassa sia per le sue doti tecniche ancora parzialmente non espresse sia per la formula con la quale potrebbe approdare a Torino. Lo United infatti avrebbe aperto ad un prestito secco con diritto di riscatto, un'opzione ideale per una Juventus che a gennaio non potrebbe spendere soldi.