La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento alla gara contro la Roma di sabato 30 dicembre. Per Massimiliano Allegri sono in arrivo notizie confortanti visto che Federico Chiesa e Manuel Locatelli hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo: in casa bianconera trapela un discreto ottimismo sul fatto che entrambi siano a disposizione per la gara contro i capitolini. Ma in attacco resta da monitorare anche la situazione di Dusan Vlahovic che ha lavorato a parte per un fastidio a un piede. In ogni caso non sembra una cosa preoccupante visto che da giovedì 28 dicembre il centravanti serbo dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo, insomma le sue condizioni non preoccuperebbero più di tanto lo staff juventino.

Allegri ha già in mente soluzioni alternative

Massimiliano Allegri, in queste ore, sta cercando di capire se potrà contare su Federico Chiesa e Manuel Locatelli per la gara contro la Roma. Le sensazioni sono positivi e entrambi vanno verso il recupero, anche se spetterà al tecnico livornese se schierarli tra i titolari o se invece farli partire in panchina. Infatti, la Roma, probabilmente, si presenterà all’Allianz Stadium con un atteggiamento piuttosto prudente visto che Mourinho potrebbe anche togliere una punta rispetto al solito. Per questo motivo, la Juventus può attuare una contromossa, facendo partire dalla panchina Federico Chiesa per poi schierarlo a gara in corso: la velocità del numero 7 juventino può infatti risultare decisiva nel secondo tempo quando la squadra giallorossa sarà più stanca.

Dunque Kenan Yildiz potrebbe partire nuovamente dal primo minuto e giocare al fianco di uno fra Dusan Vlahovic e Arek Milik.

Weah si candida per una maglia da titolare

La Juventus, per la gara contro la Roma, dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso che sarà squalificato. La sensazione è che al posto del numero 27 juventino possa giocare Timothy Weah.

L’americano ha ormai recuperato dal problema muscolare accusato a fine ottobre e adesso è al top della forma. Per questo motivo, Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a lui, anche per evitare di dover spostare sulla fascia destra Weston McKennie. Il numero 16 da mezzala sta dando un grosso contributo alla Juve e dunque il tecnico livornese non vorrebbe spostarlo sulla corsia.

Per quanto riguarda il centrocampo resta anche da capire se Manuel Locatelli potrà essere titolare: se Allegri dovesse decidere di preservalo sarebbe pronto Hans Nicolussi Caviglia, che a Frosinone lo ha sostituito egregiamente.