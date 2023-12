La dirigenza sportiva dell'Inter sembra essere in trattative avanzate per acquisire il difensore Luca Caldirola a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva, quando scadrà il suo contratto con il Monza. Questa mossa potrebbe portare un valore aggiunto alla squadra, soprattutto in termini di gestione del turnover difensivo per il tecnico Simone Inzaghi.

L'idea dell'Inter per la difesa: Caldirola a zero in estate

Caldirola, classe '91, sembrerebbe essere stato proposto ai dirigenti nerazzurri nelle recenti settimane dagli agenti del giocatore, che andrà in scadenza di contratto nella prossima estate.

Pur non figurando tra i nomi più accattivanti per la tifoseria, il giocatore, attualmente sotto contratto con il Monza fino a giugno 2024 offre un profilo di affidabilità e maturità, rendendolo un'opzione interessante per la gestione della rosa e delle competizioni.

Il difensore cresciuto nelle giovanili dell'Inter rappresenterebbe non solo una scelta tecnica, ma anche un ritorno alle proprie radici: questo aspetto assume particolare rilevanza in ottica di conformità con le regole UEFA e potrebbe contribuire a consolidare la coesione all'interno della squadra.

Beppe Marotta, Direttore Sportivo dell'Inter, continua a dimostrare la sua abilità nella ricerca di giocatori a parametro zero.

Nonostante la mancanza di clamore mediatico attorno al nome di Caldirola, la sua esperienza potrebbe rivelarsi un elemento cruciale, soprattutto considerando la necessità di una squadra competitiva e bilanciata in tutte le competizioni in cui l'Inter è impegnata.

La carriera del calciatore: l'esordio con l'Inter nelle giovanili

Luca Caldirola ha iniziato il suo percorso nel mondo del calcio fin da giovanissimo nel Base 96 Seveso, quando aveva appena 4 anni. La sua precoce passione per il gioco lo ha portato a soli 8 anni nelle giovanili dell'Inter, dando il via a una carriera che si sarebbe presto distinta per il successo e l'impegno.

La trafila di Caldirola nelle categorie giovanili dell'Inter è stata completa, spaziando dai Pulcini alla Primavera. Durante questo percorso ha lasciato il segno vincendo il Campionato Giovanissimi Nazionali nel 2006, il Campionato Allievi Nazionali nel 2008 e il prestigioso Torneo di Viareggio nel 2008 con la Primavera, di cui è stato anche il capitano.

L'estate del 2008 è stata un momento di svolta per Caldirola, che è stato aggregato alla prima squadra dell'Inter per la tournée estiva. Successivamente è stato inserito nella lista B della Uefa per la Champions League 2009-2010 contribuendo indirettamente al trionfo dei nerazzurri in quella competizione.

All'età di 19 anni, Caldirola ha intrapreso un'esperienza di prestito con la squadra olandese del Vitesse durante la stagione 2010-2011. Il suo esordio nei professionisti avviene l'8 agosto 2010, in un incontro contro l'ADO Den Haag, e conclude la sua permanenza in Olanda con 11 presenze, di cui 8 da titolare.

Il ritorno all'Inter ha segnato un nuovo capitolo nella carriera di Caldirola. Nonostante la cessione di una metà del suo cartellino al Cesena, nell'ambito dell'operazione che ha portato Yuto Nagatomo all'Inter, Caldirola ha continuato ad allenarsi con la prima squadra.

Il suo esordio ufficiale con i nerazzurri avviene il 7 dicembre 2011, quando a soli 20 anni, entra in campo durante un match di Champions League contro il Cska Mosca.

Nel corso della sua carriera Caldirola ha accumulato esperienza attraverso altri prestiti, inclusi quelli al Brescia in Serie B durante la stagione 2011-2012 dove ha contribuito con 19 presenze in campionato.