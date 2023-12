La sedicesima giornata di campionato potrebbe rappresentare l'ultima chance per la Juventus di superare l'Inter in campionato: i bianconeri infatti andranno in trasferta sul campo del Genoa mentre gli uomini di Inzaghi saranno attesi dalla complicata partita dell'Olimpico contro la Lazio. Le successive due gare invece, vedrebbero i nerazzurri favoriti rispetto alla compagine piemontese.

Juve, la sfida col Genoa e lo scontro tra Lazio ed Inter potrebbe regalare il primo posto agli uomini di Allegri

Quella di stasera tra Genoa e Juventus potrebbe essere l'ultima occasione per i bianconeri per laurearsi a sorpresa campioni d'inverno della stagione 2023/24.

Il discorso ovviamente deve essere ampliato al duello con l'Inter ed ai prossimi incontri che vedranno protagoniste le prime due squadre della graduatoria in Serie A. Analizzando dunque la sedicesima giornata, come già detto i bianconeri andranno in trasferta contro gli uomini di Alberto Gilardino mentre domenica sera la Lazio ospiterà la formazione di Simone Inzaghi. Un confronto che non può essere considerato uno scontro diretto a causa dell'annata complicata che sta vivendo la compagine capitolina ma che comunque resta una gara assolutamente complicata da affrontare per l'Inter. La Lazio di Maurizio Sarri infatti sa giocare bene negli spazi che la formazione nerazzurra può lasciare in difesa ed è maestra con Ciro Immobile a ribaltare i fronti con rapidità.

Ecco perché dal match dell'Olimpico potrebbe uscire un risultato a sorpresa che permetterebbe alla Juventus, qualora vincesse col Genoa, di mettere avanti il muso nel duello sportivo con l'Inter.

Juventus, le romane saranno determinanti per la classifica di fine anno

Nello scorcio di campionato che chiuderà l'anno solare del 2023 gli scontri con le squadre del Lazio saranno determinanti ai fini della classifica per Juventus ed Inter: come già detto i nerazzurri faranno tappa a Roma domenica prossima contro la Lazio ma nella diciassettesima di Serie A toccherà ai bianconeri fare visita in mattutina al Frosinone dell'ex Matias Soulé.

Nella stesso pomeriggio, gli uomini di Simone Inzaghi ospiteranno il Lecce di Roberto D'Aversa, in una giornata che tutto sommato potrebbe vedere le cose restare invariate. Diverso sarà il discorso invece per la successiva domenica, quando all'Allianz Stadium si affronteranno Juventus e Roma: la partita, che vedrà di fronte due squadre molto simili per concetti di gioco ed agonismo, potrebbe rappresentare un ostacolo più duro del previsto per gli uomini di Allegri. L'Inter invece sarà attesa dalla trasferta, seppur complicata, contro un Genoa che nelle ultime settimane è sembrato meno brillante di quello visto nelle prime giornate di campionato.