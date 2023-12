La Juventus starebbe lavorando al dopo Alex Sandro, il difensore brasiliano va infatti in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e un suo rinnovo non pare all'orizzonte, anche alla luce del fatto che a fine gennaio compirà 33 anni e che in questa stagione non pare dare troppa affidabilità sul piano fisico.

In tal senso sono diversi nomi che piacciono alla società bianconera in vista della prossima stagione, fra questi ci sarebbero Tiago Djalò, Mario Hermoso e Giorgio Scalvini.

La pista Tiago Djaló

A proposito del portoghese Tiago Djaló non è da scartare la possibilità che la Juventus provi ad anticipare il suo arrivo a gennaio.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' la società bianconera avrebbe avviato un contatto per valutare la disponibilità del giocatore e sondare la possibilità di un trasferimento anticipato, offrendo un indennizzo al Lille, stimato tra i 4 e i 5 milioni di euro. Il club francese sembra essere aperto alle trattative per Djalò, considerando che a giugno rischierebbe di perderlo a parametro zero.

La Juventus vorrebbe anticipare la concorrenza in particolare l'Inter che sta lavorando per assicurarsi Djalò gratuitamente in estate. La volontà del calciatore di non rinnovare il contratto con il Lille e la sua mancanza di presenze stagionali (è reduce da un grave infortunio al ginocchio avvenuto a marzo scorso) potrebbero rendere la proposta bianconera particolarmente allettante per tutte le parti coinvolte.

Tiago Djalò ha un fugace passato in Italia, precisamente nel Milan Primavera dal gennaio al luglio 2019.

Le alternative Mario Hermoso e Giorgio Scalvini

La Juventus starebbe valutando anche il profilo di un altro giocatore mancino per la prossima stagione: Mario Hermoso, spagnolo dell'Atletico Madrid che in questa stagione ha disputato fino ad adesso 14 match con un assist nel campionato spagnolo, oltre a 5 presenze e un gol in Champions League.

Anche lui va in scadenza di contratto con il proprio club a giugno e al momento il prolungamento non pare imminente.

Un altro nome che piace da tempo ai bianconeri è quello di Giorgio Scalvini dell'Atalanta e della nazionale italiana, che può giocare in tutti i ruoli della difesa. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, somma che la società bianconera sarebbe in grado spendere in estate solo a fronte di eventuali cessioni importanti negli altri reparti.