La Juventus questa sera 8 dicembre tornerà in campo all’Allianz Stadium per affrontare il Napoli. I bianconeri avranno a disposizione tutta la rosa ad eccezione del solo Timothy Weah.

Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a fare grande cambiamenti rispetto alle ultime uscite, soprattutto in attacco: in avanti ci saranno ancora Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Entrambi sono in cerca di riscatto visto che il numero 7 juventino, complici anche gli infortuni, non segna da metà settembre: l’ultima rete di Chiesa risale alla gara contro il Sassuolo.

Mentre Vlahovic è reduce dall’errore su rigore contro il Monza e per questo motivo vorrà rifarsi, magari andando a segno contro un' altra big dopo il gol del 26 novembre contro l’Inter.

Tornano Danilo e Locatelli

Per la gara contro il Napoli, la Juventus ritroverà dal primo minuto due dei suoi "senatori": in difesa si rivedrà il capitano Danilo, mentre a centrocampo ci sarà il rientro di Manuel Locatelli. Il brasiliano agirà a sinistra nella difesa a tre con Federico Getti e Gleison Bremer. Dovrebbe comunque essere prevista una staffetta tra il numero 6 juventino e Alex Sandro, infatti Allegri ha sottolineato che i due brasiliani si divideranno minuti in campo, dato che entrambi rientrano da lunghi stop e non hanno i 90 minuti nelle gambe.

In mezzo al campo, invece, con Locatelli ci saranno Weston McKennie e Adrien Rabiot. Sulle corsie laterali verranno confermati Andrea Cambiaso e Filip Kostic rispettivamente sulla destra e sulla sinistra.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Dubbio rigorista e rischio neve

In queste ore in casa Juventus tiene banco anche il tema legato ai calci di rigore, dopo che Dusan Vlahovic ha sbagliato gli ultimi penalty concessi ai bianconeri. In particolare, dopo l’errore del serbo contro il Monza, ora non è scontato che il rigorista della Juve sia ancora lui. Una delle opzioni per prendere il suo posto come rigorista sarebbe Federico Chiesa.

In ogni caso la sensazione è che sarà mister Allegri a indicare dalla panchina chi batterà il prossimo rigore.

Un altro argomento che tiene banco in queste ore è legato alle previsioni del tempo. A Torino, oggi 8 dicembre, è infatti prevista la neve anche se per ora sul capoluogo piemontese sta scendendo solamente della pioggia.