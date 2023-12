L'Inter potrebbe modificare qualcosa nel proprio reparto arretrato nelle prossime sessioni di Calciomercato. Difficile che vengano fatti correttivi a gennaio, mentre è più probabile che si provi a prendere almeno un centrale a giugno visto che De Vrij e Acerbi non sono più giovanissimi. Il nome che piacerebbe ai neroazzurri è Martinez Quarta [VIDEO], che potrebbe essere proprio il centrale di una linea a tre.

Il Napoli molto probabilmente interverrà sul mercato già a gennaio dopo una prima parte di stagione decisamente deludente. Gli azzurri cercano esterni difensivi che siano affidabili e per questo sarebbero pronti a fare un tentativo per Pasquale Mazzocchi, che già l'anno scorso era stato al centro di rumor di mercato, ma alla fine è rimasto alla Salernitana a causa di un brutto infortunio al ginocchio.

Inter su Martinez Quarta

L'Inter la prossima estate potrebbe continuare l'opera di rafforzamento della propria difesa, cominciata qualche mese fa con gli arrivi di Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Il nome finito nel mirino della società nerazzurra è quello di Lucas Martinez Quarta, che sta facendo molto bene alla Fiorentina soprattutto negli ultimi mesi, tanto che Italiano spesso preferisce alternare Ranieri e Milenkovic, ma non andando a toccare il centrale argentino.

Classe 1996, il club di Rocco Commisso lo ha acquistato nel 2020 dal River Plate per 13 milioni di euro e nella sua avventura a Firenze ha giocato sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro. Cosa non di poco conto, visto che potrebbe dare anche diverse soluzioni dal punto di vista tattico all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi.

Idealmente potrebbe giocare come centrale della difesa a tre, con Pavard e Bastoni ai suoi lati, con Bisseck, Acerbi e De Vrij che andrebbero a ricoprire il ruolo di alternative, mentre Darmian potrebbe essere avanzato sulla fascia desta.

La Fiorentina valuta Martinez Quarta tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma non è da escludere anche uno scambio alla pari con Joaquin Correa che difficilmente sarà riscattato dal Marsiglia, la quale scatterebbe l'obbligo solamente se arrivasse tra le prime tre in classifica in Ligue 1.

Napoli su Mazzocchi

Il Napoli è alla ricerca di un esterno difensivo in vista di gennaio, soprattutto perché Olivera è ai box per infortunio, mentre Mario Rui è stato spesso alle prese con problemi fisici negli ultimi mesi. Uno dei nomi finiti nel mirino è quello di Pasquale Mazzocchi, che già lo scorso anno era stato accostato a top club italiani come l'Inter e la Juventus prima dell'infortunio subito al ginocchio.

Il club di De Laurentiis avrebbe avviato i contatti con la Salernitana e le due società starebbero pensando di intavolare uno scambio con Alessandro Zanoli, che in azzurro sta trovando poco spazio avendo collezionato soltanto tre presenze, due in campionato e una in Champions League, partendo sempre dalla panchina. Bisognerà capire se lo scambio sarà alla pari o se Zanoli si trasferirà in prestito, oltre ad un conguaglio intorno ai 5 milioni a favore della Salernitana.