La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio con il nome di Victor Boniface, punta di 23 anni del Bayer Leverkusen, che continua a gravitare in ottica bianconera con grande insistenza.

L'acquisizione di Boniface verrebbe finalizzata in caso di partenza di Dusan Vlahovic, ma anche Milan e Napoli sarebbero sulle tracce del calciatore date le rispettive necessità di acquisire un vice Giroud e di cautelarsi in caso di addio di Victor Osimhen.

I numeri di Boniface e l'interesse di Juventus, Milan e Napoli

Fino a giugno il calciatore non si muoverà, dopo potrebbe innescarsi un'asta: numeri impressionanti quest'anno per il nigeriano che ha messo a segno 10 gol e firmato 7 assist in 16 presenze di Bundesliga col Bayern Leverkusen.

A questi numeri bisogna aggiungere 2 match e 2 gol in Coppa di Germania e 5 match, 4 gol e 1 assist in Europa League. Il centravanti è già parte integrante della nazionale nigeriana, avendo giocato il suo primo match a settembre 2023. Fino ad adesso con la sua nazionale ha disputato 4 match segnando un gol.

La giovane età di Boniface, classe 2000, lo rende un profilo particolarmente interessante andando a costituire un interessante investimento per il futuro: Juventus, Milan e Napoli sarebbero sulle sue tracce per motivi ed esigenze diverse con scenari soprattutto molto diversi.

I bianconeri potrebbero così proporre un'offerta da 40 milioni di euro, la valutazione che la società tedesca fa del suo cartellino, soltanto se riuscissero prima a piazzare Dusan Vlahovic, come già accaduto questa estate quando in tutti i modi la dirigenza ha provato a cedere il calciatore al Chelsea per prelevare in cambio Lukaku.

Diverse le situazioni di Milan e Napoli che un centravanti ce l'hanno senza però avere grosse certezze: Giroud è ormai avanti con l'età e più partite gioca più ne stecca (pur assicurando ad intermittenza un buon contributo) mentre il Napoli è tutt'altro che certo di trattenere Osimhen anche perchè da più parti si continua a dire che il rinnovo è cosa fatta senza tuttavia che arrivi mai la tanto agognata firma sul contratto.

Boniface è la classica prima punta

Chiunque si assicurerà il talento del nigeriano non dovrà inventarsi molto sulla sua collocazione tattica. Il calciatore è una classica prima punta e gioca al centro dell'attacco con ai lati due ali offensive pronte a servirlo in piena area di rigore. Il centravanti sarebbe dunque perfetto per Milan e Napoli, meno per la Juventus di oggi, che comunque nell'immediato futuro, dato anche il più che probabile rientro di Soulè a Torino la prossima estate, potrebbe virare rispetto al 3-5-2 di oggi andando a schierarsi a propria volta con un tridente in cui Boniface si troverebbe a proprio agio.