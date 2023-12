La rivelazione principale dell'attuale campionato di Serie A secondo diversi addetti ai lavori è Joshua Zirkzee del Bologna, merito anche del grande lavoro fatto dal tecnico Thiago Motta, che gli ha dato fiducia facendolo crescere dal punto di vista tattico e tecnico. Sul giocatore in vista dell'estate ci sarebbe l'interesse di diverse società, fra cui anche la Juventus, in particolare nell'eventualità di una partenza di Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore però si parla di un interesse del Bayern Monaco per l'olandese: la società tedesca che ha una clausola di riacquisto sul cartellino del giocatore oltre a una percentuale di futura rivendita del 50%: Zirkzee si era trasferito dal Bayern al Bologna nel Calciomercato estivo del 2022 per 8,5 milioni di euro.

Zirkzee piace al Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco potrebbe sfidare la Juventus per l'acquisto di Joshua Zirkzee, andando a utilizzare una clausola di riacquisto stabilita al momento della cessione dell'olandese al Bologna nel calciomercato estivo del 2022.

Sul piano tecnico peraltro la società tedesca in quest'ultimo anno e mezzo non ha sostituito in maniera adeguata Lewandoswski, trasferitosi al Barcellona nell'estate del 2022, e può pensare proprio a Zirkzee in vista del futuro. L'olandese (che ha già militato nel club bavarese fin dal settore giovanile) è un classe 2001 e ha ancora tanti margini di miglioramento: il suo sarebbe un profilo ideale non solo per la società tedesca, ma anche per la Juventus.

Riguardo ai bianconeri tutto però passa dall'eventuale cessione di Dusan Vlahovic in estate.

La valutazione di mercato attuale dell'olandese è di circa 40 milioni di euro, pari alla sua clausola rescissoria. In questa stagione finora ha disputato 16 presenze (con sette gol segnati e due assist) nel campionato italiano, oltre a due match (con un gol e due assist) in Coppa Italia, competizione in cui è stato determinante nella vittoria contro l'Inter agli ottavi di finale.

Peraltro secondo alcune indiscrezioni anche la stessa Inter sarebbe interessata al calciatore in vista della prossima stagione.

Come giocherebbe la Juventus con Zirkzee

L'eventuale arrivo di Joshua Zirkzee alla Juventus darebbe la possibilità ad Allegri di affidarsi anche a un modulo 3-4-2-1 o eventualmente a un 3-4-3.

In particolare, nell'ipotesi in cui l'olandese dovesse arrivare a Torino a seguito di una cessione di Vlahovic, mister Allegri potrebbe giocare in attacco con Kenan Yildiz (o Arek Milik) e Federico Chiesa a supporto di Zirkzee, il quale oltre a sfruttare le proprie qualità di finalizzatore sarebbe utile anche per aiutare gli inserimenti dei trequartisti.