Il Tottenham si prepara ad investire in Serie A e sarebbe pronto a presentare un'offerta alla società bianconera da 18 milioni di euro per il centrocampista Samuel Iling-Junior, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2025. L'interesse degli Spurs è concreto, risalente già alla scorsa estate, quando la società londinese aveva esplorato la possibilità di acquisire il giovane talento dalla Juventus. Inizialmente, la Vecchia Signora sembrava aperta a trattative, accettando un'offerta di circa 20 milioni di euro. Tuttavia, le circostanze attuali dovrebbero portare a una rivalutazione del prezzo.

La Juventus valuterebbe la cessione di Iling-Junior per 18 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad accettare un'offerta da 18 milioni di euro da parte del Tottenham per il centrocampista Samuel Iling-Junior. Un interesse che potrebbe essere la risposta alle difficoltà che Iling-Junior ha riscontrato nel guadagnarsi minutaggio sotto la gestione di Allegri. Il trasferimento potrebbe offrire alla Juventus una somma importante e necessaria per perseguire rinforzi di rilievo a centrocampo già nel mercato di gennaio.

Samuel Iling-Junior attualmente è una riserva di Kostic e Cambiaso nella Juventus

L'evoluzione della situazione di Iling-Junior è notevole: da giovane promessa pronta a emergere a una figura che fatica a trovare spazio, sia come mezzala che come centrocampista di fascia sinistra, data la crescita di giovani come Cambiaso e l'apporto costante di Kostic.

Con soli 113 minuti accumulati in 4 match in questa stagione, il talento classe 2003 sta attraversando un momento delicato nel suo percorso di crescita.

La CAA Base, agenzia che gestisce gli interessi di Iling-Junior, ha una forte presenza in Inghilterra, rendendo la Premier League la destinazione più probabile per il nazionale Under 21 inglese.

Un trasferimento sarebbe una svolta cruciale per il giovane talento, offrendogli una nuova opportunità di sviluppo e crescita nel prestigioso campionato inglese.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Samuel Iling-Junior agevola l'arrivo a gennaio di un centrocampista. A tal riguardo sono due i nomi che la società bianconera starebbe valutando, Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Fabian Ruiz del Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda il settore avanzato l'eventuale arrivo di un giocatore dipenderà dal futuro delle punte bianconere, si parla di un interesse dell'Atletico Madrid per Vlahovic anche se in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport il giocatore ha confermato la volontà di rimanere nella società bianconera.