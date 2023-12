Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter starebbe continuando a trattare con Mehdi Taremi per portarlo in nerazzurro a parametro zero nella prossima estate. Inoltre, l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta valuterebbe anche il profilo di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo sul quale potrebbe aprirsi un duello con la Juventus.

Inter, Marotta non toglie dal radar il nome di Taremi: all'iraniano può essere offerto uno stipendio da 3,5 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni, la società nerazzurra avrebbe fatto dei passi avanti per quanto concerne l'eventuale arrivo di Mehdi Taremi.

Il bomber iraniano attualmente in forza al Porto, sarebbe entrato in contatto più volte con l'ad Giuseppe Marotta, che per portarlo alla Pinetina sarebbe disposto a offrirgli 3,5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante se si considera che Taremi arriverebbe a Milano per ricoprire il ruolo di primo comprimario subito dietro al duo inamovibile composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Taremi a luglio dovrebbe essere libero a parametro zero, una circostanza che costringerebbe dunque Marotta a mettere sul piatto una cifra generosa per convincere l'iraniano a scegliere proprio i colori nerazzurri. L'iraniano porterebbe un bagaglio di esperienza importante, aumentando cosi lo spessore umano e tecnico della formazione meneghina.

Marotta pensa a Berardi, un'ipotesi di mercato che disturberebbe la Juventus

Oltre a Taremi l'Inter studierebbe anche altre soluzioni per l'attacco e a sorpresa una di queste sarebbe quella di Domenico Beardi: l'esterno offensivo del Sassuolo già nella scorsa estate avrebbe palesato la volontà di fare il salto di qualità, trasferendosi in una delle big del campionato italiano.

Il direttore sportivo degli emiliani Giovanni Carnevali ha però spiegato più volte che per lasciarlo partire servono 30 milioni di euro. Una somma che nessuno ha ancora offerto alla società neroverde e che potrebbe abbassarsi nella prossima estate, quando Berardi compirà 30 anni. Ecco perché l'Inter seguirebbe con attenzione l'evolversi della situazione, con la consapevolezza che sull'esterno calabrese ci sarebbe da tempo anche la Juventus.

Tra bianconeri e nerazzurri dunque può nascere un duello di mercato, anche se non si esclude che l'interesse da parte di Marotta per Berardi possa essere una manovra per mettere i bastoni fra le ruote agli acerrimi rivali bianconeri.

Come può giocare l'Inter con Taremi e Berardi

L'Inter, qualora arrivassero sia Taremi che Berardi, nella prossima stagione avrebbe la possibilità di cambiare modulo passando dall'attuale 3-5-2 a un 4-3-3 più spregiudicato. Nello specifico, Inzaghi potrebbe schierare sulla destra il classe '94 italiano e sulla sinistra Marcus Thuram, già abituato a giocare sugli esterni dalla precedente esperienza nel Borussia Mönchengladbach. Come prima punta invece si alternerebbero poi Lautaro Martinez e Taremi, i quali comunque all'occorrenza possono anche giocare insieme in un attacco a due.