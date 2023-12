Nel corso di un'intervista negli studi di Mediaset, Massimo Mauro, ex giocatore e ora opinionista, ha condiviso alcune riflessioni critiche sul ruolo del Var nelle partite della Juventus di questa stagione. Poi ha parlato anche delle ambizioni scudetto della squadra bianconera, sottolineando che non sarebbe la favorita alla vittoria finale.

L'opinionista sportivo Mauro sulla vittoria della Juventus contro il Monza

Massimo Mauro ha analizzato la recente partita della Juventus contro il Monza, sottolineando: "Quello che aveva fatto la frittata risolve la partita all’ultimo secondo: questo si traduce in grinta e mentalità".

Tuttavia, Mauro ha espresso delle riserve sulle possibilità della Juventus di vincere il titolo, affermando: "Per me la Juve non è da scudetto, ma Allegri sta usando intelligenza ed umiltà. Questa è la tattica migliore per reggere il confronto con l’Inter".

Passando al Var, Mauro ha sollevato alcune critiche nei confronti delle decisioni arbitrali che, secondo lui, avrebbero penalizzato la Juventus in questa prima parte di stagione: "Prendiamo tutti gli errori che sono stati fatti a danno della Juve, ci sono state delle cose allucinanti in cui il Var non è intervenuto".

Mauro non ha fatto riferimenti precisi, ma un episodio che aveva fatto molto discutere nei mesi scorsi era stato la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo-Juventus per un fallo a gamba tesa su Bremer, non sanzionato dal Var.

Il nazionale italiano subito dopo aveva segnato il gol del 2-1, nel match che si concluse sul 4-2 per gli emiliani.

Gli episodi Var nella quattordicesima giornata di campionato

Il Var è stato protagonista anche in altre partite nella quattordicesima giornata di campionato del weekend appena trascorso. Nella partita Sassuolo-Roma ad esempio è intervenuto per il fallo di Boloca su Paredes per un fallo da espulsione: inizialmente l'arbitro aveva solo ammonito il giocatore, trasformando poi la sanzione in cartellino rosso dopo aver rivisto le immagini.

Ha fatto molto discutere anche il match Napoli-Inter: diverse critiche sono arrivate per un fallo non sanzionato a Lautaro Martinez su Lobotka, dopo il quale è arrivato appunto il gol di Calhanoglu alla fine del primo tempo. Grandi proteste anche sul 0-2 per l'Inter, con un contatto fra Acerbi e Osimhen che secondo alcuni addetti ai lavori poteva essere sanzionato con un fallo da rigore.