La Juventus vince un importante match contro il Monza ma nonostante questo non sono mancate polemiche sui social da parte di diversi tifosi bianconeri. Uno dei bersagli è stato Dusan Vlahovic, che ha sbagliato il rigore. Un errore che però non ha pesato sul risultato finale. Intanto la punta bianconera in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato la volontà di rimanere alla Juventus, almeno al momento, avendo un contratto con la società bianconera fino a giugno 2026.

Tifosi della Juve hanno chiesto la cessione di Vlahovic dopo il rigore sbagliato contro il Monza

"Possiamo anche sostituirlo". "Speriamo di venderlo a gennaio, ma chi se lo prende". Sono solo due dei post pubblicati da tifosi bianconeri dopo il rigore sbagliato da Vlahovic contro il Monza. Critiche pesanti nei confronti della punta bianconera, che di recente ha sottolineato alla Gazzetta dello Sport di voler rimanere alla Juventus. C'è però da lavorare sul prolungamento di contratto ma soprattutto sull'alleggerimento dell'ingaggio, la società bianconera vorrebbe spalmare gli ingaggio delle prossime due stagioni anche perché nel 2025-2026 guadagnerà 12 milioni di euro annui. Un altro post significativo ha invece avuto come 'bersaglio' Allegri in merito alla scelta del rigorista: "Continuate a fargli tirare i rigori".

C'è da dire che dopo l'ottima prestazione contro l'Inter quella contro il Monza è stata deludente non solo per il rigore sbagliato.

Il giocatore della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato del suo futuro professionale

In risposta alle indiscrezioni di mercato riguardanti lo scorso Calciomercato estivo, Dusan Vlahovic ha affermato di essere sempre stato sicuro di voler rimanere alla Juventus.

"Le voci ci sono sempre e fanno parte del gioco; ho pensato solo al campo, e alla fine sono felicissimo di essere rimasto".

Vlahovic ha affrontato con serenità e determinazione la fase decisiva del mercato estivo, dimostrando una concentrazione inalterata sulle prestazioni in campo. "Era ciò che desideravo. Non l'ho vissuta come un'estate diversa dalle altre; dal mio punto di vista non è successo nulla.

Sono sempre stato concentrato e tranquillo". Sul suo futuro professionale ha dichiarato: "Ho due anni e mezzo di contratto, non c'è fretta nel parlare di prolungamento di contratto". Ha poi aggiunto di giocare in una delle squadre più forti al mondo e proprio per questo al momento si vede nella società bianconera.

Una risposta anche alle indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse dell'Atletico Madrid per il giovane. Possibilità che al momento sembra essere remota, a meno che dovesse arrivare un'offerta da 75 milioni di euro per il giocatore.