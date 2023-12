Nelle scorse ore il direttore sportivo in pectore del Perugia Jacopo Giugliarelli ha confermato un retroscena di Calciomercato che era circolato nei mesi scorsi, quello legato al rifiuto del trasferimento in Umbria la scorsa estate dell'attaccante del Crotone Guido Gomez.

Intanto per il Crotone nel weekend ci sarà la gara di Monopoli, un match che gli squali affronteranno senza il tecnico Lamberto Zauli, fermato dal Giudice Sportivo per due turni.

Perugia, in estate è saltata la trattativa per Gomez

Tra le possibili operazioni degli ultimi giorni dello scorso mercato estivo vi è stata quella che avrebbe permesso all'attaccante Guido Gomez di trasferirsi dal Crotone al Perugia.

L'ex capitano della Triestina, uno dei migliori tra le fila degli squali nello scorso campionato, aveva però deciso di rimanere in Calabria, declinando l'offerta del Perugia. A confermare questa indiscrezione è stato ora in un'intervista il direttore sportivo in pectore degli umbri Jacopo Giugliarelli: "Oltre Vazquez, sul quale avevamo già lavorato e ci tengo a dire che non la ritengo una seconda scelta, siamo andati su altri profili per cercare di sostituire Di Serio:.Gomez del Crotone ha deciso di non venire a Perugia; Simy lo ritenevo una bellissima scommessa ma lui ha scelto di non prendere in considerazione la cosa".

Mercato, in difesa servono rinforzi per i rossoblù

Con l'infortunio subito da Davide Bove che dovrebbe saltare le ultime due gare del 2023 e alcune incertezze evidenziare dalla retroguardia rossoblù nelle scorse settimane, il Crotone con ogni probabilità dovrà intervenire nel mercato di gennaio proprio nel reparto difensivo.

Nelle ultime settimane il tecnico del Crotone Lamberto Zauli ha dovuto sopperire anche all'assenza del difensore e capitano Guillaume Gigliotti. In uscita dovrebbe esserci Manuel Nicoletti, calciatore attualmente fuori rosa.

Pare possibile la partenza anche del portiere Paolo Branduani che, anche se reintegrato nella lista dei convocati nei recenti match, sembrerebbe attendere la finestra di trattative invernale per trovare una nuova sistemazione.

Crotone, testa al Monopoli

Il Crotone in questi giorni ha intanto ripreso gli allenamenti in vista della gara della 18^ giornata di Serie C. La squadra sarà impegnata domenica 17 dicembre alle ore 18:30 allo Stadio "Veneziani" contro il Monopoli. Gli squali arriveranno a questa sfida forti di nove risultati utili consecutivi, ma saranno privi del tecnico Lamberto Zauli.

Il Giudice Sportivo, a seguito dei fatti accaduti durante l'ultima gara contro la Juve Stabia, ha infatti deciso di sanzionare l'allenatore crotonese con due giornate di squalifica. Il tecnico mancherà quindi anche nell'ultima gara del girone d'andata in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Comunale Ezio Scida contro l'Avellino.