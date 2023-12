Ivan Zazzaroni ha valutato la vittoria ottenuta dalla Juventus a Monza, mettendo in evidenza il primato della squadra di Massimiliano Allegri ma sottolineando anche alcune incertezze riguardo alla durata della leadership della squadra torinese.

Il confronto fra la Juventus attuale e quella della scorsa stagione

Nonostante la Juventus si trovi in testa alla classifica insieme all'Inter, Zazzaroni ha evidenziato che i punti guadagnati rispetto all'anno precedente sono solo cinque in più. In un campionato in cui le prime sette squadre hanno lasciato complessivamente 18 punti nelle prime tredici giornate, il progresso della Juventus assume un valore significativo.

"La domanda più seria adesso è: fino a quanto potrà durare? Fino alla fine? Coltivo qualche dubbio e non da oggi". Queste le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni sulla continuità della Juventus.

Ha poi parlato del fatto che la Juventus a differenza delle prime in lotta per il campionato non disputa le competizioni europee, smentendo i presunti vantaggi per la società bianconera. Intanto la leadership della Juventus è durata solamente due giorni in quanto l'Inter ha sconfitto il Napoli per 3 a 0 allo stadio Diego Armando Maradona confermando la forza e la qualità della squadra di Inzaghi. Dichiarazioni che vanno a supporto di Allegri e indirettamente contro quelle di Marotta, che aveva dichiarato in un'intervista di qualche tempo fa come la Juventus fosse favorita per la vittoria del campionato.

Le statistiche della Juventus raccontate da Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, nel suo commento, ha continuato a evidenziare che, nonostante i numeri simili - 22 gol fatti e 9 subiti contro i 21 gol fatti e 7 subiti della stagione precedente - la Juventus di oggi si presenta come un'entità diversa rispetto al passato. Mentre i dati statistici potrebbero suggerire una continuità, Zazzaroni sostiene che sul campo emerga una realtà molto diversa.

Il giornalista sportivo ha affermato che la Juventus attuale vive una condizione di relativa serenità, con un management completamente rinnovato. L'unico elemento di continuità, secondo l'editorialista, è Massimiliano Allegri. Questa affermazione sottolinea come la struttura dirigenziale e le dinamiche interne del club siano state rivoluzionate, contribuendo a creare un'atmosfera diversa rispetto al passato.

Con la sconfitta del Napoli contro l'Inter la Juventus attualmente si trova a +9 dal quinto posto in attesa della sfida contro la squadra campana prevista venerdì 8 dicembre ore 20:45 quando all'Allianz Stadium di Torino si affronteranno proprio Juventus e Napoli.