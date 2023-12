Venerdì 8 dicembre alle ore 20:45 si giocherà all'Allianz Stadium il match tra Juventus e Napoli valido per il 15° turno della Serie A 2023/24. Allegri dovrebbe lasciare in panchina Nicolussi Caviglia dopo due gare che lo hanno visto titolare al centro del campo per lasciar spazio dal primo minuto a Locatelli, mentre in attacco potrebbe esserci spazio nuovamente per il duetto Chiesa-Vlahovic. Mazzarri, invece, parrebbe voler puntare ancora una volta sul 4-3-3 optando per la triade offensiva composta da Osimhen al centro con ai lati Politano e Kvaratskhelia.

Statistiche: la Vecchia Signora manca alla vittoria in campionato contro la squadra partenopea da cinque turni, difatti l'ultimo bottino pieno dei bianconeri risale al 2-1 casalingo del 7 aprile 2021.

Juventus, out De Sciglio e Weah

Mister Allegri e la sua Juventus, a seguito della vittoria in zona Cesarini contro il Monza, stanno continuando a tenere testa all'Inter per il primato in classifica. Il prossimo test, però, sarà ben più complicato almeno sulla carta, in quanto davanti i bianconeri troveranno un Napoli ferito e voglioso di rivalsa dopo la debacle al Maradona proprio contro i nerazzurri. Per battere la squadra di Mazzarri, il tecnico della Juventus potrebbe scegliere il 3-5-2 con Szczesny a difesa dei pali.

A impreziosire la retroguardia dovremmo trovare inizialmente Gatti, Bremer e Danilo. Il centrocampo della Vecchia Signora, inoltre, sembrerebbe vantare come titolari Kostic e Cambiaso, i quali occuperanno rispettivamente la sinistra e la destra del reparto in questione assieme a Rabiot, McKennie e Locatelli. Pochi dubbi, in ultimo, sul duetto offensivo che potrebbe essere formato da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Non saranno del match per infortunio Weah e De Sciglio.

Napoli, Zanoli da valutare

Walter Mazzarri e il suo Napoli sono reduci dalla batosta casalinga contro la capolista e vorranno subito rifarsi per restare aggrappati alla zona Champions League. Per tornare a far punti l'allenatore dei partenopei avrà buone chance di optare per il 4-3-3 con Meret in porta.

Difesa a quattro che sarà formata con buona probabilità da Natan e Di Lorenzo come terzini e con Rrahmani e Ostigard al centro del pacchetto arretrato. Tridente di centrocampo che potrebbe essere composto dal primo minuto da Lobotka, Anguissa e Zielinski, mentre la triade d'attacco sarà presumibilmente Osimhen al centro con Politano alla sua destra e Kvaratskhelia a sinistra. Saranno da valutare le condizioni di Zanoli, nel frattempo non saranno disponibili per la gara causa infortunio Olivera e Rui.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.