Fabio Miretti è seguito da vicino da Sassuolo, Monza e Udinese, a gennaio il percorso inverso potrebbe farlo Pierre-Emile Hojbjerg mentre per l'estate gli occhi sarebbero puntati su Felipe Anderson oggi alla Lazio: queste le ultime trattative di Calciomercato in casa Juventus.

Juventus: Iling-Junior la chiave per Hojbjerg, per l'estate piace Anderson della Lazio

Il Tottenham sarebbe disposto a cedere Hojbjerg alla Juventus se dovesse a sua volta acquistare Conor Callagher del Chelsea con il centrocampista dei Blues che potrebbe trasferirsi alla corte degli Spurs per circa 40 milioni di euro.

A quel punto Hojbjerg potrebbe arrivare a Torino già a gennaio ma soltanto se gli inglesi decidessero di abbassare le pretese avanzate sin qui accettando magari una contropartita tecnica. Cristiano Giuntoli potrebbe di fatti offrire Iling-Junior, che non è molto considerato da Allegri che gli preferisce sistematicamente Kostic e Cambiaso: la valutazione del centrocampista danese sarebbe di circa 30 milioni di euro, l'esterno inglese ne vale invece 20, ecco che con l'affare potrebbe chiudersi con un piccolo esborso economico per i bianconeri.

Per l’estate invece Giuntoli avrebbe messo nel mirino Felipe Anderson come colpo a zero dato che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con la Lazio.

Il calciatore sarebbe un profilo congeniale ai meccanismi tattici bianconeri che l'anno prossimo, dato il probabile rientro di Soulè a Torino, dovrebbero schierarsi con un tridente d'attacco.

In uscita non si esclude invece la cessione di Fabio Miretti che non sta trovando molto spazio: Monza, Udinese e Sassuolo sono su di lui, il club vuole comunque darlo solo in prestito.

Hojbjerg e Felipe Andarson per ridisegnare la Juventus

Hojbjerg può agire da mediano, ma anche da mezzala e possiede ottime abilità in fase sia di interdizione che in zona gol. La sua fisicità sarebbe molto utile a Massimiliano Allegri che avrebbe un rinforzo in più per la zona centrale dotato anche di un ottimo tiro da fuori: il danese ha firmato 10 gol e 16 assist in 165 partite con gli Spurs, numeri interessanti per quello che sulla carta sarebbe un mediano.

Felipe Anderson della Lazio invece potrebbe arrivare a costo 0 e andare a costituire la prima alternativa a Matias Soulè: l'esterno in forza al Frosinone ha già segnato 7 reti in campionato (considerando i top 5 campionati europei Bellingham del Real Madrid è l'unico calciatore più giovane dell'argentino ad esserci riuscito) e l'anno prossimo rientrerà a Torino. Dato il suo ruolo è quasi scontato un passaggio al tridente d'attacco, ecco che Anderson potrebbe rivelarsi utile dato che agisce proprio a destra e che ha la sufficiente esperienza per subentrare nelle gare in cui l'asso argentino dovesse incontrare delle difficoltà.